Samahara Lobatón hace motivadora reflexión frente al inicio del 2021

Luego que sufriera agresión de parte de Jonathan Horna Feijoo, El padre de su hija, Samahara Lobatón salió al frente para referirse al tema. La joven rompió su silencio y se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, tanto Samahara como su pareja, más conocida como Youna, fueron detenidos en la comisaría por caso de violencia.

Con una bella foto junto a su pequeña Xianna, la joven aceptó los errores que ha cometido en el 2020 y agradeció a quienes lebrindaron su apoyo.

¿Qué dijo Samahara Lobatón tras reaparecer en redes?

“Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna, estoy súper enamorada de ella, de mi bebita hermosa es inexplicable. Crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído, pero se que he ganado sabiduría", escribió la joven.

"Gracias Dios y Universo porque conspiraron para darme lo más bello de mi vida. Ahora este año nuevo deseo cumplir todas mis metas de la mano de Xianna y crecer mucho juntas, gracias a ustedes por estar en cada paso de mi vida que esté nuevo año sea maravilloso”, acotó.

Como se recuerda, Samahara Lobatón recibió el apoyo de sus hermanos tras enfrentar esta difícil situación.

Según el parte policíal, Youna atacó a la hija de Melissa Klug, quien terminó defendiéndose con un chuchillo, generándole un corte en el hombro a su agresor.