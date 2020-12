Gigi Mitre cuestiona actitud de Abel Lobatón tras agresión a Samahara

Gigi Mitre en el programa que conduce en Willax Televisión, se manifestó sorprendida por la declaración que escuchó de Abel Lobatón, quién fue consultado por la agresión que denunciaba su hija Samahara Lobatón contra su pareja Youna.

¿Qué dijo Gigi Mitre contra Abel Lobatón?

“La respuesta de Abel Lobatón es inaudita”, indicó Rodrigo tras escucharlo decir que la joven y el padre de su bebé eran adultos, y debían resolver sus problemas.

Pero, Gigi Mitre indignada recalcó que lo ocurrido contras la influencer había sido una agresión:

“Él dice: es una agresión como pareja y la solucionarán como pareja que son, pues no, es una agresión o no sabía qué había pasado. No encuentro otra justificación para la manera que está hablando”, sostuvo.

¿Qué dijo Abel Lobatón sobre su hija Samahara Lobatón?

El 28 de diciembre, Lobatón cuando llegó a la comisaría informó que había llegado hasta dicho lugar para conocer la situación que enfrentando Samahara.

“Es un problema en pareja y que yo sepa es la primera vez. Ellos son personas adultas y lo deben solucionar. Simplemente estoy acá como papá y abuelo”, reveló a los medios de comunicación.

“Samahara es adulta y decide con quién estar y simplemente hay que apoyarla y ya está. Yo no puedo definir a alguien por un problema, simplemente tiene que solucionar el problema”, agregó.

Samahara Lobatón y Youna fueron puestos en libertad

Samahara Lobatón y su pareja Youna ya están libre. Ambos estuvieron detenidos por más de 10 horas en la comisaría. Tras asistir a la Fiscalía del Callao, la pareja quedó en libertad.