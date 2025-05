“Este no es mi programa. Este programa es de ATV. Yo solo soy un alfil de este canal, y por poco tiempo. Esto no es broma. Ojalá que este sea mi último programa. Mi padre no me crio para esto. Mi padre fue un hombre honorable, me dio educación para estar en otro lugar. Yo, lamentablemente, en este espacio he denigrado a mi padre y me siento mal por eso. Mientras tanto, me toca hablar de esto (de fútbol), pero ojalá se acabe pronto esto, en serio. No lo merezco”, expresó, dejando a todos en el set sin palabras.