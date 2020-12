Después de estar más de 10 horas detenidos, Samahara Lobatón y Jonathan Horna fueron puestos en libertad. La joven de 19 años y su pareja de 21 fueron trasladados a la Fiscalía del Callao, donde quedaron libres.

Como se recuerda, la pareja fue detenida por enfrentar un caso de violencia. Tanto Samahara como Jonathan Horna, más conocida como Youna, fueron abordados por la prensa pero optaron por no dar ninguna declaración.

Samahara Lobatón presentó una demanda por agresión contra el padre de su hija este 27 de diciembre.

El agravio habría ocurrido el domingo a las 11 de la noche tras una fuerte discusión, indica América Noticias.

Según relata el parte policial, Jonathan Horna agredió a Samahara Lobatón, y ella intentó defenderse apuñalándolo en el hombro.

A raiz de ello, la pareja quedó detenida hasta esperar la decisión de la fiscalía.

Abel Lobaton se pronuncia tras agresión fisica a Samahara Lobatón

Abel Lobatón se pronunció sobre la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón. El exfutbolista intentó no dar mayores detalles a la prensa, sin embargo, señaló que se trata de una "pelea de pareja".

"Ya lo solucionarán como personas adultas que son. (Sobre la denuncia de violencia contra Samahara) Yo no puedo hablar de eso, ni de cosas que no he visto", indicó Abel, quien resaltó que Melissa Klug se encuentra cuidando a su nieta de dos meses.