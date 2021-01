Melissa Loza regresa a Esto es Guerra a pesar que dijo que no volvería

La modelo Melissa Loza acaba de aparecer como un 'nuevo jale' de Esto es Guerra, después de haber declarado que no retornaría al programa porque había 'perdido su esencia'.

“Extraño trabajar. Me gustaría que se presentaran nuevos proyectos, analizarlos y trabajarlos. Soy una mujer trabajadora, pero creo que ya tienen conductores”, narró Melissa Loza. “Esa etapa fue maravillosa, no voy a negar que me siento muy orgullosa de haber sido parte de un programa tan exitoso como ‘Esto es Guerra’. Pero siento que hoy estoy preparada para nuevos cambios”, añadió en ese entonces.

Loza también habló sobre los comentarios con los últimos integrantes de Esto es Guerra: “Quiero resaltar las épocas de ‘Esto es Guerra’ en las cuales era pura competencia”, habló sobre los retos físicos que se hacían cuando ella era participante.

“Sí creo que deberían regresar a su esencia”, declaró en el programa ‘En Boca de Todos’.

A pesar de sus declaraciones en el 2020, Melissa Loza ha regresado a Esto es Guerra.