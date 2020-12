Melissa Loza tras ganar demanda a su madre: "No puedo entender lo que hizo mi mamá"

Melissa Loza rompió su silencio luego de haber sido involucrada en una red de comercialización de drogas que habría estado organizado por su actual pareja Juan Diego Álvarez.

Ante ello, la modelo se presentó en el programa de Milagros Leiva para aclarar su situación legal y contar que ganó la demanda a su madre.

¿Qué dijo Melissa Loza tras ganar una demanda contra su madre?

"No puedo entender lo que hizo mi mamá, es una realidad muy dura para mí. Creo que la indicada es ella para responder por sus actos”. “Tengo sentimientos encontrados con mi mamá; como madre no entiendo cómo ella ha podido hacerle eso a su hija”, señaló

“Fue un episodio de mi vida muy duro, pero hoy puedo decir que prevaleció la verdad y empezó a hacerse justicia, me han afectado como madre, como mujer. No solo me hicieron daño a mí, le hicieron daño a mi hija mayor”, agregó consternada.

Además, la joven manifestó que le afectó no solo emocionalmente, sino en sus proyectos laborales.

“Yo perdí mi trabajo, he perdido contratos con diversas marcas y han afectado terriblemente mi proyecto de vida en todos los campos”, acotó.

Pareja de Melissa Loza demandaría a Magaly Medina

El novio de Melissa Loza y padre de su última hija, se manifestó con una fuerte acusación contra de Magaly Medina:

“Tenemos muchas pruebas y muchas personas que están involucradas en este caso, como un medio de televisión, una conductora, hay productores, está la policía y la Fiscalía, estamos evaluando demandar a Magaly Medina”, finalizo.