Magaly Medina se defiende de acusaciones de Melissa Loza: “Yo no soy una delincuente"

Magaly Medina no dudó en responder a Melissa Loza, luego de las últimas afirmaciones que tuvo la modelo y su novio Juan Diego Álvarez, en el programa de Milagros Leiva sobre la polémica que se dio hace unos años por una supuesta red de comercialización de drogas.

“Acá que no nos vengan con amenazas, ni amedrentamientos. Si me vas a demandar, hazlo, no me estés amenazando como la gente que te amenaza en la calle con la chaveta. Yo creo que los gajes del oficio y emitir mi opinión, es cuestión de cada cual. A mí no me pueden llevar ante un juez y decir que los obligué”, comenzó diciendo la conductora.

Magaly Medina le responde a Melissa Loza

Como se recuerda, la exchica reality se presentó en un programa de Willax, donde mencionó a la conductora de ATV. Ante esto, Medina sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, se pronunció: “Melissa Loza y su novio hablaron de este canal, de este programa, como si yo hubiera armado toda una conspiración para desacreditarla a ella y a su novio, cuando creo que algunos se olvidan... La verdad que no quiero mostrar cosas porque esta señora ya es mamá”, agregó la ‘Urraca’.

Por otro lado, la presentadora explicó que antes que alguna persona se siente en su programa para hacer una denuncia, su producción conversar con ellos para conocer el contexto del tema.

“No señora Melissa Loza, yo no soy una delincuente. Acá todos los que quieren denunciar, quieren hablar primero conmigo, pero hay filtros que hay que pasar. Los productores, reporteros, son los que hablan con la gente que quiere venir y denunciar (...) Cuidado señora Loza, cuidado con lo que usted dice”, agregó.

“Este señor Barandiarán se atrevió a ir a la notaria de mi esposo y decirle que tenía un caso que me podía interesar. Mi esposo me pasó el número y los productores se encargaron de evaluar, porque a mí no me gusta que inmiscuyan a mi esposo en cosas que no tienen que ver con él. Acá nosotros no armamos nada”, finalizó.