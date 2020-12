Melissa Loza gana demanda a su madre ahora evalúa demandar a Magaly

La modelo Melissa Loza fue involucrada en un escándalo de una red de comercialización de drogas que presuntamente manejaba su pareja Juan Diego Álvarez. Como se recuerda, la madre de la exchica reality, Guadalupe Vigil, tachó al padre de la hija de Loza como “delincuente” y aseguró que había mantenido cautiva a su hija e introducido a las drogas.

En su momento la modelo no dio muchas declaraciones, pero rompió su silencio en el espacio de Milagros Leiva donde aclaró cuál es su situación legal y reveló que le ganó demanda a su madre.

“No puedo entender lo que hizo mi mamá, es una realidad muy dura para mí. Creo que la indicada es ella para responder por sus actos”. “Tengo sentimientos encontrados con mi mamá; como madre no entiendo cómo ella ha podido hacerle eso a su hija”, señaló al programa de Milagros Leiva.

Melissa Loza tranquila porque “prevaleció la verdad”

Melissa Loza indicó que todo el problema legal con su madre fue una etapa muy dura de su vida, pero está más tranquila porque la verdad se mantuvo y se hizo justicia. “(…) me han afectado como madre, como mujer. No solo me hicieron daño a mí, le hicieron daño a mi hija mayor”, añadió muy consternada.

“Yo perdí mi trabajo, he perdido contratos con diversas marcas y han afectado terriblemente mi proyecto de vida en todos los campos”.

Asimismo, la pareja de la también influencer realizó una fuerte acusación en contra de la periodista Magaly Medina: “Tenemos muchas pruebas y muchas personas que están involucradas en este caso, como un medio de televisión, una conductora, hay productores, está la policía y la Fiscalía, estamos evaluando demandar a Magaly Medina”, finalizó.