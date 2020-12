Jessica Tapia sorprende en Instagram: "Este es mi rostro a mis 48 sin botox"

Jessica Tapia utilizó su cuenta de Instagram para compartir orgullosa una inédita fotografía donde se la veía sin una gota de maquillaje a sus 48 años.

Este hecho de dio con el fin de enviar un mensaje de aceptación con nuestro cuerpo o rostro, sin importar la edad que tengamos.

Jessica Tapia en Instagram lució al natural

La comunicadora que radica en Estados Unidos, por medio de su red social expuso unas emotivas palabras de empoderamiento sobre su autoestima tras no haberse sometido a una cirugía estética.

Además, Jessica Tapia dejó en claro que ha preferido no usar botox, pero sí exponer lo importante que es amarnos.

"Hola, aprovecho en decir que no es cómo me veo ni cómo me ven, sino cómo me siento. Arriba autoestima. les deseo eso y mucha felicidad".

“Ese es mi rostro. A mis 48 años. Sin peluquería 2020. Sin botox 2020. Sin bisturí. 100% satisfecha”, agregó la peruana en su plataforma digital con el hashtag Autoestima elevada.

¿Cuántas hijos tiene Jessica Tapia?

En 2013, la joven de 48 años contrajo matrimonio con el ciudadano estadounidense Steven Dykeman, fruto de ese amor nacieron sus tres hijas.

¿Quién es Jessica Tapia?

Jessica Tapia fue una de las periodistas más populares de los comienzos del 2000. Tras tener dos relaciones bastante controversiales con Álvaro Maguiña y Álamo Pérez Luna decidió salir del país y radicar en Chicago, Estados Unidos.