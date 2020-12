Mario Irivarren sorprende al regala pijamas navideñas a dos ambulantes mayores

Mario Irivarren durante una nota periodística que le hicieron ante su nuevo emprendimiento, decidió hacer un gesto solidario cuando se percató que dos adultas mayores se encontraban vendiendo en la calle, mientras él estaba en su auto.

El integrante de Esto es guerra durante una entrevista con la Banda del Chino, se encontraba conversando en su vehículo con la reportera de América TV cuando se dio cuenta de la presencia de dos ambulantes.

Ante ello, el joven sorprendió a las señoras al entregarle unas pijamas de su nueva línea de ropa.

Las trabajadoras se mostraron contentas y agradecidas por la noble actitud y de lejos lo enviaron bendiciones por el distanciamiento social que se debe respetar para evitar propagar el coronavirus.

“Siempre cuando venimos por acá, tenemos la costumbre de sacar unas cuantas (prendas) para poder obsequiarle a la gente, y cómo esas pijamitas son de polar, abrigan un montón, entonces creo que les caería bien a ellos”, indicó Mario.

A su vez, el empresario confesó que inició en el negocio textil hace unos años: “El taller lo fuimos comprando poquito a poquito con la plata que nos daban las casacas y comenzamos con una inversión de 300 soles nada más. Hicimos unas cuantas muestras, fuimos a ofrecerlas a algunos colegios y así fuimos creciendo e invirtiendo”, contó.

Mario Irivarren cuestionado por vender ropa de Disney sin autorización

El programa de Magaly Medina hizo una investigación para saber si el chico reality tenía licencia oficial de la compañía de Estados Unidos.

Ante ello, el joven no tiene autorización para vender ropa de Disney. Así lo informó Vanessa Camacho, gerente comercial de la licenciataria en Perú de la marca Disney.

“Textiles Arval es la única empresa autorizada por Disney para fabricar y comercializar sus marcas o licencias. En este caso estos productos no son originales, no son patentados, o sea, no tienen una licencia, no son productos de licencia, no es cliente de nosotros”, señaló a ‘Magaly TV: La Firme’.