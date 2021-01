Yahaira Plasencia revela cuál fue la verdadera razón para regresar a Esto es guerra

La cantante Yahaira Plasencia le habló a las cámaras de Estás en todas, a quienes le reveló el por qué aceptó regresar a Esto es guerra.

Tras una impactante presentación en el reality de América Televisión, la artista contó todos los detalles que le hicieron evaluar su retorno al programa de competencia, pese a haber dicho que ya no lo haría.

"Ahí con mis compañeritos, ya los conozco a casi todos, así que a darle nada más...", expresó tras su sorprendente show donde interpretó un mix con sus canciones.

Asimismo, la popular ‘Reina del Totó’ reveló cómo es que terminó cediendo y pisar una vez más Esto es guerra, pero como concursante. La artista le echó la culpa a Peter Fajardo, a quien le advirtió que el año pasado le realizaron una cirugía debido a unos problemas con los riñones.

"Nadie se esperaba que esté en Esto es guerra, jajajaja... Peter tiene un poder de convencimiento, un poder convencimiento único... Cuando él me llamó me dijo que todos los juegos iban a ser suaves, y yo le dije 'mira que me han operado hace poco de los riñones', así que avisado estás", expresó entre risas Yahaira Plasencia.

Kunno y Samuel López son los posibles ingresos de Esto es guerra

Como se recuerda, en los videos promocionales de Esto es guerra se barajó la idea que entrarían reconocidos tiktokers como lo son Kunno y Samuel López al programa.

Pero, ellos no serían las únicas figuras que sorprenderían con su llegada al exitoso reality, así como lo hizo Johanna San Miguel como conductora.