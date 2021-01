Yahaira Plasencia sobre su situación sentimental: “Los pretendientes no faltan”

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores con una inesperada trasmisión en vivo en Instagram, donde confesó detalles de su vida personal, sus proyectos personales e invitó a otras figuras de la salsa nacional.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia en Instagram sobre su vida amorosa?

"A Yahaira Plasencia no le faltan los pretendientes, solo que tú estás en una etapa de tu vida donde obviamente tu quieres enfocarte en tu carrera, y eso se respeta. Aunque mucha gente no lo entienda, lo importante es que tú sepas lo que quieres, y me encanta. Mujer empoderada”, comentó Amy Gutiérrez.

“Yo creo que una pareja no te quita tiempo, pero ahorita lo mejor es estar así tranquila quiero enfocarme mucho en mi carrera. Los pretendientes no faltan, el ganado tiene que estar ahí siempre, pero nada oficial”, respondió la cantante.

“Claro, mejor estar sola que mala acompañada”, agregó la joven intérprete de 'No sé'.