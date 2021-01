Yahaira revela que Ximena la veía como la pareja ideal de su tío Farfán | VIDEO

Yahaira Plasencia volvió al reality de competencia 'Esto es Guerra'. Al ser parte de América Televisión, la cantante sorprendió con una reveladora declaración sobre su vida personal y la relación que mantenía con la sobrina de Jefferson Farfán, Ximena Peralta, quién es el nuevo rostro del programa juvenil.

La intérprete de 'Cobarde' al sorprender con su ingreso a EEG en medio de su carrera internacional, dio a conocer la opinión de su productor musical Sergio George, tras verla participación en señal abierta.

“Sergio ya me dijo que quiere que esté tranquilita. Soy otra Yahaira, tengo 26 años, ya no soy una niñita, así que ahí vamos, yo he venido a divertirme”, comentó a las cámaras de ‘En boca de todos’.

Yahaira Plasencia sobre su relación con Farfán

La artista nacional contó que se encuentra feliz por haberse encontrado con la familiar de su expareja en el reality. "Mi Ximenita hermosa. Ayer la vi, y la saludé", reveló la joven.

Ante ello, la periodista del magazine le preguntó: "A ella le gustaba verte con Jefferson Farfán. ¿Tu eras su pareja ideal?".

La salsera manifestó que era cierto, pero ahora se encontraba en otra etapa de su vida.

A su vez, Yahaira dejó en claro su posición cuando le consultaron por el futbolista y la posible relación que tenía con una deportista rusa.

“Yo no hablo de él, estoy tranquila con mi carrera, con mis cosas y así prefiero mantenerme. No sé nada de él y no quiero hablar de él. Yo hablo de mi, de mi vida, de mis proyectos, pero de terceras personas no hablo. Me han comparado con miles (de chicas), imagínate, yo estoy enfocada en mis cosas”, resaltó.