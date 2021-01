Kina Malpartida hace denuncia pública contra EEG y pide que se rectifique

Molesta. Kina Malpartida utilizó su cuenta de Facebook para hacer una denuncia pública a 'Esto es guerra' y Pro TV, por usar su imagen sin consentimiento.

A través de su red social, la deportista se manifestó indignada con las empresas que difunden entretenimiento en señal abierta de América Televisión:

"No he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales", indicó la joven.

A su vez, la modelo pidió una rectificación pública al programa y productora, tras afectar su honor personal.

"Por estas razones, señores de EEG y de Pro TV Perú, les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal. ", agregó Malpartida.