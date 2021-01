Jazmín Pinedo sorprende al aparecer bailando en Tik Tok el tema de Jota Benz

La ex conductora de televisión y modelo, Jazmín Pinedo, no deja de deslumbrar a sus seguidores desde su cuenta de Instagram. Por ello, la joven no dudó en retomar el uso de Tik Tok y sumarse al challenge del reciente sencillo de Jota Benz.

Jazmín Pinedo en Instagram lució su habilidad en el baile

"Bailamos?", sostuvo la ex presentadora de 'Esto es guerra' en su plataforma digital.

En la grabación se dejó ver con un estilo relajado en casa y al natural, siempre con una sonrisa, moviéndose al compas de 'Tumbao'.

Otra de las figuras que también publicaron su vídeo en la misma red social fue Angie Arizaga, quién obtuvo más de 12 mil corazones.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre su salida de 'Esto es guerra'?

“Tenía que esperar a que lo digan ellos primero pues, no te molestes”, confesó en su red social a su seguidor.

Tras estas palabras, Jazmín prometió regresar a las pantallas: “No estés triste. Ya nos reencontraremos, me divertí un montón. Gracias por todos sus mensajes”.

¿Quién es Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo inició en el modelaje, ganando el Miss Selva Central. Luego, fue coronada como Miss Teen Perú Universo. En la pantalla chica ingresó como modelo en el programa Very Verano de América Televisión. Pero, llegó a ganar fama cuando participó en el reality 'Esto es Guerra' y tuvo un romance con su compañero Gino Assereto, el padre de su hija.

Perteneció al grupo ‘Las Vengadoras’ de Tilsa Lozano, luego incursionó como presentadora en 'Combate', 'Mujeres al mando' y 'EEG'.