Johanna San Miguel sobre rating de EEG: "Gracias Perú, estaba muy nerviosa" 

La conductora de televisión Johanna San Miguel se mostró agradecida por la gran acogida que continuá teniendo el reality EEG: EL Origen.

Johanna San Miguel se pronunció sobre el rating que logró Esto es Guerra. La conductora de TV confesó que tenía muchos nervios, pues estaba a la expectativa de cómo el público recibiría su regreso al programa.

La también actriz se mostró agradecida con el público por la gran aceptación que viene logrando el reality, que el último martes obtuvo 22 puntos de rating. Incluso, en el minuto a minuto llegó a picos de 30.6.

De esta manera, "EEG: El origen" se convirtió en el programa más visto de la televisión peruana. Luego le siguió "De vuelta al barrio" con 21.2, "Princesas" logró 20.2, "La Rosa de Guadalupe" 13.4, "Yo soy" 12.5, "Magaly TV, la firme" 11.9.

"Estoy refeliz porque el programa sigue manteniendo su liderazgo desde sus inicios. Yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo el público iba a recibir mi regreso, pero me han felicitado. Doy gracias por los bonitos mensajes de los seguidores. Gracias al Perú, porque me permiten entretenerlos. Su cariño es fabuloso", sostuvo la conductora.

Johanna San Miguel confiesa que tiene química con Gian Piero Díaz

Johanna San Miguel señaló que tiene muy buena química con Gian Piero Díaz, con quien conduce por primera vez. Como se recuerda, antes sus programas competían por el rating. Esta vez, ambos reman el mismo barco.

Incluso, no pudo evitar la risa cuando recordó lo mucho que se fastidiaban cuando Gian Piero conducía Combate y ella Esto es Guerra.

Una de esos recuerdos que tuvo la animadora fue cuando una vez la imitaron con una nariz de Peggy.

"Lo recordamos como una anécdota y nos hemos matado de risa como locos. Nosotros nos llevamos muy bien y hay bastante química desde el primer día", dijo.