Ruptura total: Ricky Trevitazo llora desconsolado tras perder amistad de Luigui Carbajal por ambición

La tensión se podía cortar con cuchillo en el set de Beto Ortiz. Ricky Trevitazo , con la voz entrecortada y las lágrimas desbordando, confesó en vivo el profundo dolor que le causa haber perdido a quien considera aún su hermano: Luigui Carbajal . “Me duele no poder abrazarlo. Me duele porque lo amo”, declaró frente a las cámaras, mientras su examigo lo observaba con un rostro sereno, casi inexpresivo.

Aunque el silencio de Luigui parecía frío, Ricky no dudó en asegurar que ese cariño aún existe: “Él no es de llorar en televisión, solo lo he visto moquear por sus hijos y sus padres. Pero yo sé que me quiere. Cuando estuve grave, él estuvo ahí, llorando, preocupado”.