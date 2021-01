Jazmin Pinedo se pronuncia tras video con Gino Assereto

No se hace paltas. Jazmín Pinedo se manifestó sobre el video que protagoniza al lado de Gino Assereto en la playa. La conductora de Esto es guerra envió una sutil indirecta sobre la grabación que compartió el periodista Samuel Suárez en su cuenta de Instagram. En el clip se ve a la popular Chinita pasando un momento relajado con el papá de su hija.

Este material encendió las alarmas de una posible reconciliación. Sin embargo, los fans de Pinedo afirman que es normal verla junto a Assereto porque, al fin y al cabo, es el papá de su hija. Ambos han demostrado tener una buena relación por el bienestar de su pequeña.

Jazmín Pinedo envía ligera indirecta a quienes la grabaron

Jazmín Pinedo se caracteriza por no tener pelos en la lengua, además por la sutileza que tiene cuando tiene que referirse a algunos temas. Así que no dudó en pronunciarse sobre las personas que captaron el clip, que no aparecen, pero si se preocupan de que la conductora del Esto es guerra no se dé cuenta que la están grabando.

Por ello, Jazmín hizo una publicación en su Instagram donde retrata a sus vecinas con cámaras en lugar de cabezas. “Un saludo para mi vecina que no sabe quién soy, pero me graba todos los días”, indicó la conductora.}

Como se recuerda, en enero del año pasado Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron el fin de su relación de casi 7 años y que tienen una hija en común. a través de un comunicado, la pareja pidió a los medios que respetaran su privacidad y manifestaron que no hablarían más sobre el tema.