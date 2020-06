Macky de Guerreros 2020 a Nicola Porcella: “No eres mi tipo de hombre”

¡Le tiró arroz! Nicola Porcella cumplió su primera semana como integrante de ‘Guerreros 2020’ en Televisa y ya empezaron a rumorear sobre un presunto romance con la modelo Macky González, pero la joven dejó en claro la situación.

Un video acaba de mostrar cómo Macky lo ‘chotea’ y le resalta que ella se siente atraída por “otro tipo de hombre.

"Macky, quiero que lo aceptes y digas si soy guapo. Me lo tienes que decir, hasta ahora no lo haces", mencionó Porcella en una de sus historias de Instagram.

Tras escuchar sus palabras, la joven le dejó en claro que solo quisiera una amistad con él:

"Este individuo quiere que le diga que está guapo. Pero no eres mi tipo. (…) Vamos a ser buenos amigos", indicó González.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre las declaraciones de Macky?

Nicola Porcella no se quedó callado tras las declaraciones de la bella joven y se defendió, asegurando: “Yo soy un badboy”, pero la joven no cambió de parecer y le explicó: “Si hubieras sido piloto y te encontraba en un avión quizás. Pero así no me gustas”.