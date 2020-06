Magaly Medina aceptó reto de baile de George Forsyth y siguió burlándose del él | VIDEO

George Forsyth, alcalde de La Victoria no dudó en retar a un duelo de baile a Magaly Medina y mostrar sus mejores pasos de baile, sin pensar que la polémica periodista se burlaría de sus ya conocidos dos ‘pies izquierdos’.

La presentadora de televisión no lo pensó dos veces y aceptó el reto que le lanzó el exfutbolista, pero antes le refrescó la memoria para recordarle sus pobres cualidades que tiene para el baile y afirmó que se parecerían mucho a las que tiene él.

Ante las burlas de la popular ‘Urraca’ el burgomaestre de La Victoria no se quedó callado y le pidió un enfrentamiento de baile.

"Magaly se está burlando de como bailo, ya me he ganado varias veces... La voy a sacar a bailar, va a bailar salsa y vamos a bailar chicha, y voy a bailar la cumbia. Así que se vaya preparando porque la voy a retar", indicó George Forsyth.

"Estoy oficialmente retada. Pero, George, tú sabes que yo tengo dos pies izquierdos como los tuyos, no sé cómo sería eso. Como vamos a bailar los dos, ¡no! ¡Imposible! Pero, bueno yo si él me reta, yo bailo normal, total yo disfruto bailando con mis dos pies izquierdos y a quien no le guste que no me mire", dijo entre risas Magaly Medina.