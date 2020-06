Ale Baigorria le envía mensaje a Vanessa Terkes: “Jamás me prestaría para eso” | VIDEO

Alejandra Baigorria no se quedó callada, después de las declaraciones de Vanessa Terkes, quien reveló en una entrevista que George Forsyth (exesposo de la actriz) la estaría utilizando para las próximas elecciones.

“No la conozco, de vista, de hola y chau, no sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver en el tema, yo no tengo nada que ver ahí”, mencionó ‘La Rubia de Gamarra’, al programa ‘América Espectáculos’.

Ale indicó que George Forsyth es solo su amigo y que ella no tiene nada que ver con la relación con Terkes.

“Yo hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo y más allá de los problemas que ellos tengan, yo no tengo absolutamente nada que ver”.

Pero esto no fue todo, Baigorria le quiso dejar en claro a Vanessa Terkes que jamás se prestaría a usar las donaciones de mascarillas como campaña política y resaltó que el burgomaestre no necesita de ella para liderar las encuestas.

“Creo que (Vanessa) no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás me prestaría para ninguno de ese tipo de cosas y sinceramente te digo, George no necesita hacer ninguna campaña, creo que los números, las encuestas lo han contado solo”, detalla Ale.

Echa un vistazo al video de la entrevista de Alejandra Baigorrria: