Doña Peta sobre Paolo Guerrero y Alondra: “¡Que se caen ya!” | VIDEO

¡Quiere que se casen! La mamá del futbolista Paolo Guerrero, Doña Peta habló sobre la situación de su hijo con la modelo Alondra García Miró y resaltó que desea una futura boda entre ambos.

“Claro que me gustaría que se casen ya, ellos cuentan con mi bendición. Alondra para mí es como una hija y sabe el gran cariño que le tengo. Espero que sea rápido la boda (risas)”, indicó.

La madre del futbolista también opinó sobre las escenas de besos de la modelo con el actor argentino Pablo Heredia en la producción peruana: “Te volveré a encontrar”.

“Son besos que se dan en la actuación, la felicito porque está progresando en lo que hace”, expresó Doña Petronila.

¿Por qué Doña Peta habló sobre un futuro matrimonio entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró?

La mamá del futbolista Paolo Guerrero, se atrevió a hablar de una futura boda entre su hijo y Alondra García Miró porque la bella modelo indicó que desea unir su vida máximo en el 2022.

En conversación con Tula Rodríguez, la conductora le consultó a la actriz si pensaba en casarse con el futbolista.

Alondra, un poco incómoda mencionó que no se ha puesto a pesar a detalle en eso:

“No me he puesto a pensar a detalle cómo sería, pero me gustaría que sea algo familiar, algo bien íntimo”, expreso.

Alondra resaltó que le gustaría casarse como máximo en el 2022.