Histórica playa querida por los limeños podría ser CERRADA INDEFINIDAMENTE, según certera advertencia de alcalde

La creciente acumulación de residuos y las amenazas a la salud obligan a las autoridades a evaluar medidas más severas en la playa , mientras comerciantes y familias afrontan un panorama de incertidumbre.

La Municipalidad de Chorrillos alertó que el cierre de la playa Agua Dulce podría extenderse de manera indefinida y no restringirse solo al domingo 15 de febrero, en caso los asistentes continúen arrojando residuos y generando contaminación en el lugar.

Así lo señaló el alcalde distrital, Richard Cortez Melgarejo, quien indicó que la eventual medida tiene como objetivo salvaguardar la salud pública, el entorno ambiental y la convivencia ciudadana en uno de los balnearios más representativos de la capital. El pronunciamiento se dio durante una convocatoria oficial a la prensa.

El burgomaestre explicó que la conducta reiterada de los bañistas ha llevado a evaluar decisiones más estrictas por parte del municipio. “La razón específica y tácita es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años. Esto no es una situación de un verano, esto es una situación de concientización que lleva más de veinticinco años sin que se haya tomado la decisión más clara. Y el mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto”, manifestó.

En su comunicado oficial, la Municipalidad de Chorrillos precisó que el cierre previsto para el domingo 15 de febrero de 2026 obedece a razones de salubridad, debido a la constante acumulación de basura en la franja costera. Asimismo, recalcó que ese día no habrá ampliaciones ni excepciones para el ingreso.

¿Cuál será el impacto social y económico?

Cortez Melgarejo resaltó que alrededor de la actividad comercial en Agua Dulce existe una red social conformada por unos sesenta y cinco comerciantes, lo que equivale a cerca de cien familias que dependen directamente de la playa para su sustento económico.

“En toda la playa trabajan mucho más de cien familias. Entonces, el impacto es fuerte, sí, pero para problemas tan complicados, necesitamos decisiones drásticas y esto es algo drástico”, sostuvo el alcalde.

La autoridad edil explicó que la decisión fue adoptada considerando reuniones previas con los comerciantes, con la intención de mitigar el impacto económico, aunque priorizando la limpieza del espacio y el bienestar común.

Un problema que se repite

Durante sus declaraciones, el alcalde insistió en que el origen del problema está ligado a la falta de educación cívica, afirmando que “la gente realmente es cochina”.

También señaló que el personal de limpieza municipal inicia labores desde las cuatro de la mañana para mantener la playa en condiciones adecuadas; sin embargo, la cantidad de residuos supera de manera constante la capacidad de respuesta del municipio.

“El único y mejor mensaje es el cierre de la playa”, reiteró, al subrayar que la medida busca sentar un precedente social y ambiental para todo el litoral limeño, y no únicamente para Agua Dulce.

Cifras alarmantes en la playa Agua Dulce

Según declaraciones de Cortez Melgarejo difundidas por Canal N, en un solo fin de semana se recogen cerca de veinte toneladas de desechos, mientras que desde diciembre se han acumulado aproximadamente doscientas cincuenta toneladas de basura en la arena. Entre los residuos se encuentran plásticos, restos orgánicos, pañales y materiales arrastrados por la marea.

El alcalde advirtió que la playa permanece contaminada desde diciembre, lo que supone un riesgo para la salud pública y la fauna marina. “Cuando la marea sube, arrastra residuos y la corriente marítima hace que llegue a la playa Agua Dulce e incluso pescadores con ciertos residuos fecales”, precisó.

La Municipalidad de Chorrillos reiteró que el cierre del 15 de febrero se aplicará de forma estricta y sin excepciones. Las autoridades confían en que esta medida funcione como un llamado de atención para cambiar conductas y evitar decisiones aún más severas en el futuro.

El caso de Agua Dulce se presenta, según el propio alcalde, como un ejemplo representativo de los retos que enfrentan las playas urbanas en materia de manejo de residuos y educación ambiental.