Lucía de la Cruz reveló íntimos recuerdos y declaró amor eterno por su exesposo Percy García: “Lo amaré siempre”

La cantante criolla Lucía de la Cruz , de 72 años, compartió momentos inéditos de su relación con Percy García Ramos durante una entrevista con Magaly Medina.

El exesposo de Lucía de la Cruz falleció en el 2000.

El exesposo de Lucía de la Cruz falleció en el 2000.

La artista criolla Lucía de la Cruz sorprendió al audiencia al ser entrevistada en 'Magaly TV: la firme'. Habló sin reservas sobre su conexión íntima con su difunto esposo, Percy García Ramos, destacando el impacto indeleble que dejó en su vida personal.

En el diálogo, Lucía rememoró cómo Percy fue fundamental en su recuperación del abuso de sustancias. “Conocí a Percy y dejé el mundo de las drogas, me ayudó a tener mi hogar, a estar con mis hijos”, manifestó.

Lucía de la Cruz sobre Percy García: “Estuve con él hasta el último momento”

Lucía de la Cruz, a sus 72 años, habló sobre los últimos momentos de Percy García cuando estaba ya muy enfermo. “En los últimos días de Percy, estaba postrado. Si hubiera conocido todo sobre él, estoy segura de que estaría aquí a mi lado”, expresó, dejando ver que hay partes de su vida que aún no comprendió por completo.

Evocó también sus momentos más privados junto a su esposo. “Compartí con él hasta el final. Amé y seguiré amando a Percy García Ramos para siempre por muchos motivos”, afirmó.

¿Cómo falleció Percy García, el esposo de Lucía de la Cruz?

En una parte de la entrevista, Lucía de la Cruz confesó ignorar ciertos aspectos de la vida de Percy García. Al ser interrogada por Magaly Medina sobre qué ignoraba, la cantante contestó cautelosamente.