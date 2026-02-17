Magaly asegura que Brian Rullan regresó a México tras ver imágenes de Laura Spoya con joven: "Papelón"

Magaly Medina criticó la visita de Brian Rullan a Laura Spoya en la clínica y cuestionó el gesto del ramo de flores tras el accidente.

Brian Rullan llegó desde México para ver a la madre de sus hijos, pero no se quedó ni una semana. | Composición Wapa

La visita de Brian Rullan a una clínica limeña, donde Laura Spoya permanecía internada tras sufrir un accidente, desató una ola de comentarios en el mundo del espectáculo. El empresario mexicano apareció con un ramo de flores en la mano, gesto que no pasó desapercibido ante las cámaras ni frente a la opinión de Magaly Medina, quien cuestionó duramente su presencia.

Las imágenes mostraban a Brian Rullan ingresando con aparente seguridad al centro médico, en medio de un contexto complicado: días antes se habían difundido fotografías de Spoya compartiendo momentos cercanos con otro joven. Ese detalle marcó el análisis que realizó la conductora en su programa.

Magaly cuestiona el gesto: “Se sentía el esposo llegando a ver a su esposa”

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, la periodista recordó las imágenes que circularon previamente y que mostraban a Spoya en actitud cómplice con otro hombre.

“Claro, el mismo carro blanco ya es, según lo que dice Instarándula también, el mismo chico de la fotografía donde se les ve cercanos, porque se ve que el chico la mira todo arrobado, está muy juntito a ella. Miren. La abraza con confianza, le habla al oído y están en una mesa de un restaurante, con otra gente, pero hay mucha complicidad entre los dos”, señaló.

A partir de ese contexto, Medina puso en duda la pertinencia del viaje de Rullan desde México hasta Lima.

“Entonces, pensar que Bryan Rullan hablaba de la gente de su producción, de Gerardo, del Abner, de Mario, todos… Y resulta que era otro el galán. Si hubiera visto estas imágenes Bryan Rullan, seguramente que no hubiera tomado un vuelo desde México inmediatamente hasta Lima y aparecerse en la clínica con su ramo de flores…”, comentó.

La conductora fue más allá al describir la actitud del empresario frente a las cámaras. “Él se sentía el esposo llegando a ver a su esposa en un caso de accidente, ¿no? Él se sentía eso. Él bien seguro, va, las cámaras, todo”, expresó.

Incluso sugirió que el propio Rullan habría percibido la incomodidad del momento. “Creo que cuando se dio cuenta del papelón que estaba haciendo, decidió tomar su vuelo de regreso y decir: ‘Ya, mejor me voy’”, afirmó.

Dudas sobre el accidente y el dosaje etílico

El análisis televisivo también se centró en los aspectos que aún generan interrogantes alrededor del accidente. Medina recordó las declaraciones previas del empresario defendiendo la versión de Spoya.

“Yo sí le creo a ella, yo le creo. Si ella dice que no estaba borracha, no estaba borracha, yo le creo”, citó la conductora.

Sin embargo, cuestionó la falta de documentación pública que respalde esa versión. “Nadie ha visto un papel de dosaje etílico. Nadie lo ha visto. Solo tenemos la palabra de ellos que era de cero punto dos. ¿Podemos creer en el resultado que ellos nos dan? No sé, pero yo soy muy desconfiada. He visto tantas cosas, conocemos nuestro Perú, sabemos cómo es. Entonces, eso a mí me da muchas dudas, muchas más suspicacias”, expresó.

Además, se refirió a las imágenes donde se observa a un joven retirando objetos del vehículo siniestrado, lo que alimentó especulaciones.

“Cuando tú no la temes, no vas a perseguir a la almohada, a sacar la almohada, las cosas. ¿Qué intentaban esconder? ¿Qué intentaban sacar? Ahora van a decir que era su maquillaje muy valioso y que lo quería recuperar. Ay, por favor, ¿Qué más habría ahí?”, cuestionó.

Finalmente, Medina ironizó sobre el simbolismo del ramo de flores en ese contexto mediático. “Por lo menos, ¿sabes qué? Dices: ‘Oye, he venido a ver a mis hijos, que su mamá está mal. He venido a verla’. Ya, pues, ya no le lleves flores. Ya no, porque pareces ahí un galán de esos: ‘Acá aprovecho mi oportunidad, ¿no? Está en cuidados intensivos… aquí la recupero’, ¿no? O sea, ese es el papel”, comentó.