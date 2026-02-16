Mariela Arévalo, novia de Miguel Trauco, debuta en ‘Eres mi bien’ y deja en claro que no solo es "la pareja de..."

Mariela Arévalo y Miguel Trauco volvieron a seguirse en redes sociales y desataron rumores de reconciliación mientras continúa la investigación que involucra al futbolista.

Las redes sociales volvieron a encender las especulaciones alrededor de la vida personal del futbolista Miguel Trauco y la actriz Mariela Arévalo. Ambos llamaron la atención de los usuarios luego de que se detectara que nuevamente se siguen en sus cuentas digitales, un gesto que muchos interpretaron como una posible señal de acercamiento.

La situación no pasó desapercibida, especialmente porque la influencer había desaparecido de las plataformas durante el momento más intenso de la polémica que involucró al jugador de Alianza Lima tras una denuncia presentada en el extranjero. Ahora, con su regreso al mundo digital, el foco mediático volvió a apuntar hacia ambos.

En esta nueva etapa, Arévalo también aprovechó para compartir avances de su carrera artística, mostrando imágenes de su participación en la novela Eres mi bien, producción de Latina Televisión dirigida por Miguel Zuluoga, quien destacó su desempeño profesional. “Es una alumna de Arte y Escena (academia de actuación) y a los alumnos destacados los invito a participar en las producciones que trabajo. Ella pasó casting, es una joven talentosa”, dijo Miguel.

Investigación contra futbolistas continúa generando repercusión

Mientras las especulaciones sentimentales crecen en redes, el proceso legal que involucra a varios jugadores peruanos sigue en curso y mantiene la atención pública. El abogado de la denunciante argentina, Luis Deuteris, reiteró que existirían elementos que comprometerían a los deportistas mencionados en el caso.

El defensor explicó que, según los indicios reunidos hasta el momento, no se trataría de responsabilidades aisladas. “Daría la sensación de que involucran a los tres, en la misma proporción”, declaró para ATV, enfatizando que la investigación debe analizarse de forma integral y respetando el debido proceso.

De acuerdo con el testimonio difundido en reportes periodísticos, la denunciante habría viajado junto a una amiga con gastos cubiertos por uno de los futbolistas y los hechos habrían ocurrido en el hotel donde se hospedaba el equipo. La presencia de los jugadores en la habitación durante ese periodo constituye uno de los puntos clave que analizan las autoridades uruguayas.

Reaparición mediática y nuevas interpretaciones

El retorno de Mariela Arévalo a las redes sociales coincidió con este contexto judicial aún activo, lo que generó interpretaciones divididas entre seguidores. Algunos consideran que el gesto digital podría ser solo cordialidad, mientras que otros creen que podría existir una reconciliación en proceso.