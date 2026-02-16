‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a tener siete meses de embarazo de mellizos: “¿Y los bebés?”

Verónica González, ‘prima’ de Josimar , reapareció sin barriga pese a afirmar en octubre de 2025 que tenía tres meses y que él lo sabía.

¿Y el embarazo? La historia que durante meses rodeó a Josimar Fidel y Verónica González vuelve al centro de la polémica tras difundirse nuevas imágenes que avivaron las especulaciones. Esta vez, no son audios ni versiones enfrentadas, sino un detalle evidente: la joven reapareció sin barriga, pese a que meses atrás aseguró que ya cursaba el séptimo mes de embarazo de mellizos.

‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a haber confirmado embarazo

Para entender la magnitud de esta reaparición, hay que remontarse a octubre de 2025, cuando Verónica González se presentó en Magaly TV, La Firme, conducido por Magaly Medina, y aseguró estar embarazada de mellizos de Josimar Fidel. La revelación causó revuelo, pues la relación fue señalada como una presunta infidelidad a María Fe Saldaña. González afirmó que el cantante conocía el embarazo e incluso habló de acuerdos y una posible prueba de ADN; sin embargo, él negó públicamente la existencia de los bebés.

La más reciente reaparición de González, esta vez sin vientre abultado, ha reavivado la polémica y puesto nuevamente el tema en discusión. En los videos que circulan, se le observa con prendas ajustadas que evidencian un abdomen plano, aspecto que llamó la atención de los usuarios, quienes recordaron que, según sus propias declaraciones previas, el embarazo ya debería estar bastante avanzado.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Surgieron diversas conjeturas: mientras algunos plantearon la posibilidad de una pérdida gestacional, otros insinuaron que el embarazo nunca habría sido real, tal como sostuvo el cantante en su momento. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que aclare lo ocurrido.

En su momento, González defendió su versión y aseguró que el cantante conocía todos los detalles del supuesto embarazo. Señaló que habían dialogado sobre lo que vendría y que el asunto se trataría en privado. Estas afirmaciones, expuestas en televisión, hicieron que el caso alcanzara amplia repercusión.