El ex de Laura Spoya la visitó en la clínica y le llevó un emotivo gesto, resaltando su bienestar y el apoyo emocional que le brinda durante su recuperación tras la cirugía.

Brian Rullan declaró en exclusiva para ‘Amor y Fuego’ luego de que Laura Spoya fuera sometida a una cirugía de columna tras chocar su camioneta contra una pared en Surco. el empresario mexicano explicó que su aún esposa fue intervenida quirúrgicamente por una lesión en las vértebras. Además, precisó cómo se encuentra la exreina de belleza.

Brian Rullan sorprende a Laura Spoya tras su operación

La expareja de Laura Spoya apareció en la clínica con dos ramos de flores en mano, y fue abordado por las cámaras del programa de Willax TV, donde respondió sobre la salud de la modelo, asegurando que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

“La operaron de sus vértebras, salió bien, todo está bien y está en recuperación ahorita”, detalló. Rullan también señaló que acudió a la clínica para brindarle apoyo emocional a la madre de sus hijos, destacando que lo primordial es su bienestar tras el accidente en Surco. “Ella ha estado bien, nos preocupaba obviamente por su salud, pero todo bien”.

El empresario mexicano Brian Rullan se refirió a las circunstancias previas al accidente que involucró a Laura Spoya y sugirió que el vehículo ya presentaba señales de desperfecto días antes del incidente. Aunque evitó comentar sobre el resultado del dosaje etílico, señaló que la camioneta habría mostrado anomalías mecánicas que incluso él mismo notó durante un viaje reciente a San Bartolo.

“Cuando fui a San Bartolo en el coche hace como una semana, yo le dije que el coche no estaba bien, le dije, y me dijo: ‘Oye, sí, me di cuenta de algo’. Luego se prendió un foquito y le dije: ‘El coche está mal, sabes que me doy cuenta cuando el coche está mal’ y de repente pasó todo esto”, manifestó.

Brian Rullan destaca responsabilidad de Laura Spoya y el reto de la recuperación

En sus declaraciones, el empresario sostuvo que no tiene claridad sobre si existió una responsabilidad directa en el accidente. Sin embargo, enfatizó la actitud responsable de la exreina de belleza frente a lo ocurrido.

“Ella es una persona muy responsable”, aseveró el extranjero. “Lo importante es que ella está bien, que no hay terceros dañados, que está a salvo”, añadió.

Respecto al estado de salud tras la intervención quirúrgica, explicó que el procedimiento en la columna resultó favorable, pero advirtió que el proceso más exigente será la etapa de rehabilitación y la recuperación completa de la movilidad.