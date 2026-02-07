Claudia Flores mostró en redes su respaldo a Sergio Peña tras su fichaje por el Sakaryaspor, mientras el futbolista sigue afrontando una investigación en su contra.

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual. | Composición Wapa | Instagram

Claudia Flores, madre del futbolista peruano Sergio Peña, se pronunció públicamente para mostrarle su respaldo luego de que se confirmara su incorporación al club turco Sakaryaspor. El mensaje llega en medio de un escenario complejo, ya que el deportista afronta una grave denuncia por abuso sexual.

Peña, quien dejó recientemente Alianza Lima, fue anunciado el 6 de febrero como nuevo jugador del equipo de la segunda división de Turquía, mientras la investigación judicial continúa su curso.

Madre de Peña celebra su fichaje con orgullo

El viernes 6 de febrero, el futbolista fue presentado en las plataformas oficiales de su nuevo equipo. Su madre no solo compartió esas publicaciones, sino que también difundió historias con mensajes de aliento.

El Sakaryaspor oficializó la contratación del jugador peruano a través de sus redes sociales. “Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra. Bienvenido, Peña”, publicó la institución en X. El fichaje se concretó tras la rescisión contractual de Peña con Alianza Lima, club con el que tenía vínculo hasta 2028.

“¡Por qué te preocupas tanto! Si el que te cuida nunca duerme”, se lee en un primer post, mientras el segundo dice: “Recordatorio: No te desanimes. Hay muchas cosas buenas por venir”. Asimismo, Claudia Flores publicó una imagen de Sergio Peña luciendo la camiseta del Sakaryaspor. “Te amo infinito”, escribió, reafirmando el respaldo hacia su hijo en medio de la delicada acusación.

Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual

En un pronunciamiento público, Peña sostuvo: “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”.