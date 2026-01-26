En una columna íntima, el periodista peruano recordó la muerte de un actor y el amor clandestino que perdió por miedo y el paso del tiempo.

Jaime Bayly ha vuelto a sacudir la conversación pública con una columna confesional que remueve uno de los episodios más dolorosos de su pasado. Sin mencionar nombres, el escritor peruano relata la muerte de un actor de teatro como la pérdida que más lo marcó, incluso por encima de duelos familiares. El texto reconstruye además un amor secreto de los años noventa, atravesado por el miedo, la fama y las restricciones sociales de entonces que hoy vuelve a generar debate.

Jaime Bayly sorprende al revelar el romance imposible

En su columna más reciente, Jaime Bayly elaboró un testimonio atravesado por la culpa, la nostalgia y la sensación persistente de una historia que quedó suspendida en el tiempo. El escritor deja claro que, entre todas las pérdidas que ha enfrentado, existe una que lo persigue con especial intensidad. “De todos mis muertos, el que más me duele, el que más me atormenta y llena de culpa, es el actor de teatro”, escribió, marcando desde el inicio el peso emocional de ese recuerdo.

Bayly retrata a ese hombre como un intérprete admirado en el mundo teatral, dueño de una sensibilidad particular y una reputación sólida entre sus colegas. “Era un formidable actor de teatro. Era un hombre hermoso, de buen corazón, respetado por sus colegas”, señaló, construyendo una imagen íntima y respetuosa.

El vínculo entre ambos, sin embargo, estuvo condicionado por el silencio. Sus respectivas relaciones sentimentales y la exposición pública los llevaron a vivir su romance lejos de las miradas. “Fuimos amantes a hurtadillas, porque él tenía una novia y yo también, y porque éramos famosos en la ciudad en que nacimos”, confesó. El relato alcanza su punto más doloroso al abordar la muerte del actor. “Cuando se quitó la vida, una parte de mí murió con él”, escribió, revelando una herida que sigue abierta.

La columna de Jaime Bayly genera reacciones entre usuarios

La columna provocó una fuerte reacción entre lectores, que rápidamente vincularon el testimonio con Diego Bertie, fallecido en 2022. Aunque Bayly no mencionó nombres, las coincidencias biográficas reforzaron esa interpretación colectiva. El impacto también estuvo en el tono: más sereno y vulnerable que en otras etapas de su carrera.