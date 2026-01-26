Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

Jaime Bayly impacta al confesar la relación prohibida que dejó una huella en su vida: “fue el amor de mi vida”

En una columna íntima, el periodista peruano recordó la muerte de un actor y el amor clandestino que perdió por miedo y el paso del tiempo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jaime Bayly impacta al confesar la relación prohibida que dejó una huella en su vida: “fue el amor de mi vida”
    Jaime Bayly sorprende al revelar el romance imposible que guardó en secreto durante años. | Composición Wapa
    Jaime Bayly impacta al confesar la relación prohibida que dejó una huella en su vida: “fue el amor de mi vida”

    Jaime Bayly ha vuelto a sacudir la conversación pública con una columna confesional que remueve uno de los episodios más dolorosos de su pasado. Sin mencionar nombres, el escritor peruano relata la muerte de un actor de teatro como la pérdida que más lo marcó, incluso por encima de duelos familiares. El texto reconstruye además un amor secreto de los años noventa, atravesado por el miedo, la fama y las restricciones sociales de entonces que hoy vuelve a generar debate.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ana Siucho y sus hijas reaparecen junto a Edison Flores en la 'Noche Crema' pese a la separación ¿Se viene la reconciliación?

    Jaime Bayly sorprende al revelar el romance imposible

    En su columna más reciente, Jaime Bayly elaboró un testimonio atravesado por la culpa, la nostalgia y la sensación persistente de una historia que quedó suspendida en el tiempo. El escritor deja claro que, entre todas las pérdidas que ha enfrentado, existe una que lo persigue con especial intensidad. “De todos mis muertos, el que más me duele, el que más me atormenta y llena de culpa, es el actor de teatro”, escribió, marcando desde el inicio el peso emocional de ese recuerdo.

    Bayly retrata a ese hombre como un intérprete admirado en el mundo teatral, dueño de una sensibilidad particular y una reputación sólida entre sus colegas. “Era un formidable actor de teatro. Era un hombre hermoso, de buen corazón, respetado por sus colegas”, señaló, construyendo una imagen íntima y respetuosa.

    El vínculo entre ambos, sin embargo, estuvo condicionado por el silencio. Sus respectivas relaciones sentimentales y la exposición pública los llevaron a vivir su romance lejos de las miradas. “Fuimos amantes a hurtadillas, porque él tenía una novia y yo también, y porque éramos famosos en la ciudad en que nacimos”, confesó. El relato alcanza su punto más doloroso al abordar la muerte del actor. “Cuando se quitó la vida, una parte de mí murió con él”, escribió, revelando una herida que sigue abierta.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: “Maternar es muy difícil”

    La columna de Jaime Bayly genera reacciones entre usuarios

    La columna provocó una fuerte reacción entre lectores, que rápidamente vincularon el testimonio con Diego Bertie, fallecido en 2022. Aunque Bayly no mencionó nombres, las coincidencias biográficas reforzaron esa interpretación colectiva. El impacto también estuvo en el tono: más sereno y vulnerable que en otras etapas de su carrera.

    La omisión de identidades no debilitó el mensaje, sino que lo volvió más universal. El cierre fue especialmente emotivo. “Ojalá sigas actuando, y recibiendo ovaciones de pie, y ganando premios, y viviendo muchas otras vidas, ahora que eres eterno, inmortal”, escribió. Luego añadió: “No me niegues un abrazo si volvemos a vernos en el más allá”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jaime Bayly impacta al confesar la relación prohibida que dejó una huella en su vida: “fue el amor de mi vida”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: “Maternar es muy difícil”

    Darinka Ramírez pide perdón a su hija con Farfán tras su segundo embarazo: "Vives los procesos más difíciles"

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con ofensivo gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    Jaime Bayly impacta al confesar la relación prohibida que dejó una huella en su vida: “fue el amor de mi vida”

    Lo más vistos en Farándula

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Revelan el verdadero trato de Christian Cueva con la hija mayor de Pamela López

    Mall ‘KM 40’ de Jefferson Farfán luce vacío tras más de un año inaugurado: imágenes revelan escasa afluencia

    Magaly Medina vuelve a las pantallas de ATV con sorprendente spot: ¿será este su próximo ampay?

    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;