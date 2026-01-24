Melissa Paredes sorprendió al aparecer como conductora invitada en 'Estás en Todas', generando reacciones tras la salida de Natalie Vértiz.

¡Volvió a la conducción! Este sábado 24 de enero, Melissa Paredes sorprendió al aparecer como compañera de Choca Mandros en el programa ‘Estás en Todas’. Su participación causó gran sorpresa entre la audiencia, generando numerosos comentarios en redes sobre su ingreso. Aún no se confirma si la actriz seguirá en las próximas ediciones o si esta aparición será solo por esta ocasión especial.

Melissa Paredes aparece en 'Estás en Todas'

Durante seis años, Natalie Vértiz fue una de las figuras más destacadas de Estás en Todas, formando junto a Choca Mandros una de las duplas más queridas por la audiencia. Recientemente, la modelo decidió tomar un nuevo rumbo y dejó su puesto como co-conductora del programa sabatino. En su lugar, Melissa Paredes sorprendió al aparecer en el set, luciendo un vestido naranja y visiblemente feliz de regresar a la conducción.

"Hola, ¿Cómo están? Los chismes eran ciertos. Me han estado escribiendo desde anoche. Yo sí estoy en todas", expresó la actriz en el programa en vivo. Su compañero la recibió cordialmente, aclarando que era la invitada de la edición, sin confirmar si ocupará el puesto de conductora de forma definitiva.

Por el momento, no se puede asegurar que Melissa Paredes será la conductora titular junto a Choca Mandros, ya que en la emisión pasada quien estuvo fue Jazmín Pinedo. De este modo, la producción aún evaluaría quién ocupará finalmente el lugar de Natalie Vértiz en el programa de los sábados.

Usuarios reaccionan tras el ingreso de Melissa Paredes

A través de la red social TikTok, el ingreso de Melissa Paredes se hizo viral, con diversos clips que mostraban su aparición nuevamente como conductora. Ante este momento, los usuarios reaccionaron con comentarios como: "Que le vaya bien. Gente envidiosa", algunos mostrando apoyo, mientras que otros escribieron: "Tienen que buscar a alguien al nivel de Nati", "Que regrese Nati".

Choca Mandros anuncia salida de Natalie Vértiz

Recientemente, se notó la ausencia de Natalie Vértiz en Estás en Todas y su compañero Choca Mandros explicó que la modelo decidió cerrar esta etapa para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales, decisión que fue respetada por todo el equipo.

"Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", expresó en vivo.