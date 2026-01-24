Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

¿Reemplazará a Natalie Vértiz? Melissa Paredes aparece como conductora en 'Estás en Todas' y usuarios reaccionan

Melissa Paredes sorprendió al aparecer como conductora invitada en 'Estás en Todas', generando reacciones tras la salida de Natalie Vértiz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Reemplazará a Natalie Vértiz? Melissa Paredes aparece como conductora en 'Estás en Todas' y usuarios reaccionan
    Melissa Paredes aparece como conductora en ‘Estás en Todas’ tras salida de Natalie Vértiz. | Composición Wapa
    ¿Reemplazará a Natalie Vértiz? Melissa Paredes aparece como conductora en 'Estás en Todas' y usuarios reaccionan

    ¡Volvió a la conducción! Este sábado 24 de enero, Melissa Paredes sorprendió al aparecer como compañera de Choca Mandros en el programa ‘Estás en Todas’. Su participación causó gran sorpresa entre la audiencia, generando numerosos comentarios en redes sobre su ingreso. Aún no se confirma si la actriz seguirá en las próximas ediciones o si esta aparición será solo por esta ocasión especial.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Karla Tarazona rompe su silencio y aclara si está embarazada tras reaparecer con su doctor

    Melissa Paredes aparece en 'Estás en Todas'

    Durante seis años, Natalie Vértiz fue una de las figuras más destacadas de Estás en Todas, formando junto a Choca Mandros una de las duplas más queridas por la audiencia. Recientemente, la modelo decidió tomar un nuevo rumbo y dejó su puesto como co-conductora del programa sabatino. En su lugar, Melissa Paredes sorprendió al aparecer en el set, luciendo un vestido naranja y visiblemente feliz de regresar a la conducción.

    "Hola, ¿Cómo están? Los chismes eran ciertos. Me han estado escribiendo desde anoche. Yo sí estoy en todas", expresó la actriz en el programa en vivo. Su compañero la recibió cordialmente, aclarando que era la invitada de la edición, sin confirmar si ocupará el puesto de conductora de forma definitiva.

    Por el momento, no se puede asegurar que Melissa Paredes será la conductora titular junto a Choca Mandros, ya que en la emisión pasada quien estuvo fue Jazmín Pinedo. De este modo, la producción aún evaluaría quién ocupará finalmente el lugar de Natalie Vértiz en el programa de los sábados.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Majo con Sabor rompe su silencio y revela si tiene una relación con Gabriel Calvo: su excuñado Jota Benz queda en shock

    Usuarios reaccionan tras el ingreso de Melissa Paredes

    A través de la red social TikTok, el ingreso de Melissa Paredes se hizo viral, con diversos clips que mostraban su aparición nuevamente como conductora. Ante este momento, los usuarios reaccionaron con comentarios como: "Que le vaya bien. Gente envidiosa", algunos mostrando apoyo, mientras que otros escribieron: "Tienen que buscar a alguien al nivel de Nati", "Que regrese Nati".

    wapa.pe

    Choca Mandros anuncia salida de Natalie Vértiz

    Recientemente, se notó la ausencia de Natalie Vértiz en Estás en Todas y su compañero Choca Mandros explicó que la modelo decidió cerrar esta etapa para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales, decisión que fue respetada por todo el equipo.

    "Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", expresó en vivo.

    Con esta situación, el programa estaría en la búsqueda de un reemplazo para Natalie Vértiz en la nueva temporada. Melissa Paredes sería una de las posibles candidatas, ya que estuvo presente como invitada y podría sumarse como conductora junto a Choca Mandros.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Reemplazará a Natalie Vértiz? Melissa Paredes aparece como conductora en 'Estás en Todas' y usuarios reaccionan
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Karla Tarazona rompe su silencio y aclara si está embarazada tras reaparecer con su doctor

    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Sergio Peña tuvo conversación con mujer denunciante a solo minutos después de “reunión” con Miguel Trauco y Carlos Zambrano, afirma abogado

    Lo más vistos en Farándula

    Novia de Sergio Peña toma drástica medida tras grave denuncia por presunto abuso en contra del futbolista

    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

    Productora de ‘La Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima contrata orquesta que trabaja con Bryan Torres, presunto agresor de Samahara Lobatón

    Amigo de Bryan Torres y Samahara Lobatón lanza dura confesión en medio de la denuncia de agresión

    Carlos Zambrano tiene insólita decisión en medio de denuncia por presunto abuso a mujer argentina

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;