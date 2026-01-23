Claudia Flores, madre del futbolista Sergio Peña , publicó frases que han sido interpretadas como mensajes indirectos sobre la acusación de abuso sexual contra su hijo.

Las recientes historias publicadas en Instagram por Claudia Flores, madre del futbolista peruano Sergio Peña, no han pasado desapercibidas en medio de la grave denuncia por el presunto delito de abuso sexual que involucra al jugador. Las publicaciones, compartidas sin ningún comentario adicional, han sido interpretadas por usuarios en redes sociales como un mensaje indirecto frente a la delicada situación legal que atraviesa su hijo.

Madre de Sergio Peña comparte duros mensajes tras denuncia contra su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Flores llamó la atención al publicar unas frases que no pasaron desapercibidas en medio de la denuncia que se entabló en Argentina contra su hijo y los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

En una de las imágenes difundidas se lee textualmente: “Mantente en silencio. Sin venganza.”. Mientras que en otra historia se aprecia el siguiente mensaje: “Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo porque te será devuelto con intereses.”. Ambos textos fueron replicados sin modificaciones y generaron una ola de reacciones entre seguidores y críticos.

Si bien Claudia Flores no ha emitido declaraciones públicas ni ha mencionado directamente a Sergio Peña, estas publicaciones han sido tomadas por muchos como una clara alusión al proceso que enfrenta el futbolista.

Hasta el momento, el entorno familiar del jugador se mantiene en silencio, mientras el caso continúa siendo materia de investigación.

Sergio Peña se pronuncia tras denuncia

Tras conocerse la denuncia en su contra y la decisión de Alianza Lima de separarlo del plantel, Sergio Peña se pronunció públicamente para dar su versión de los hechos. El futbolista optó por utilizar sus plataformas digitales como canal oficial para fijar postura frente a la grave acusación que lo involucra.

En su mensaje, el mediocampista rechazó de manera categórica cualquier vínculo con el presunto delito, el cual, de acuerdo con la denuncia, se habría producido durante la etapa de pretemporada del equipo íntimo en Uruguay. Además, dejó en claro que es consciente del impacto y la sensibilidad del caso.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", expresó Sergio Peña en su pronunciamiento.