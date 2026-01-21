La influencer Jusseira Mayumi Quispe, mejor conocida en las redes sociales como ‘Moca’, sorprendió al anunciar a sus seguidores que había sido bloqueada por TikTok hasta el 2070. La noticia trajo diversas reacciones de los cibernautas y las burlas no demoraron en hacerse ver. No obstante, la creadora de contenido decidió hablar tomando una medida para solvertar la situación.

‘Moca’ se pronuncia tras sanción en TikTok y responde a las burlas

La influencer ‘Moca’ decidió salir al frente para explicar la situación que atraviesa con su cuenta de TikTok, luego de que se viralizara que tenía prohibido realizar transmisiones en vivo hasta el año 2070. Según contó, todo se originó por una sanción temporal impuesta por la plataforma, la cual generó confusión y comentarios irónicos entre los usuarios.

Ante las burlas, la creadora de contenido precisó que la restricción no es permanente y que solo estará vigente por un corto periodo. “Para la gente que se está burlando. No (la suspensión) es hasta el 22 de enero a las 6 de la tarde. (A partir de esa fecha) ya puedo hacer en vivos. Lo que pasa es que estaba haciendo 'safires' (rifas) que no se pueden hacer en esta cuenta porque está prohibido”, explicó, dejando en claro el motivo del castigo.

Pese al inconveniente, ‘Moca’ aseguró que no piensa alejarse de los lives ni de su comunidad. Mientras se levanta la sanción, optó por usar la cuenta de su pareja y también anunció una alternativa para seguir activa.

“Chicas me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070, así que entren”, señaló, demostrando que continuará conectada con sus seguidores pese a las limitaciones temporales.

Moca responde a las críticas tras sanción en TikTok

