La confirmación de los conciertos de BTS en Lima para el 8 y 9 de octubre de 2026 ha desatado gran emoción entre los fans, reactivando el interés por el "BTS World Tour".

Revelan los posibles precios de las entradas para los conciertos de BTS del 8 y 9 de octubre de 2026 en Lima | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram

La confirmación de los conciertos de BTS en Lima, programados para el 8 y 9 de octubre de 2026, ha generado una auténtica revolución entre los fans peruanos. El anuncio del regreso del grupo surcoreano, luego de cuatro años sin presentaciones conjuntas, posiciona nuevamente a la capital dentro del circuito de grandes giras internacionales y reactiva la expectativa por la llegada del “BTS World Tour”. A este entusiasmo se sumó, en los últimos días, la difusión masiva de un presunto tarifario de entradas que habría sido revelado por un extrabajador de Hybe. ¿Cuánto podrían costar las entradas para ver a Bangtan Boys en Perú?

¿Cuánto costarían las entradas para el concierto de BTS en Perú?

Aunque los montos aún no han sido confirmados por Big Hit Music ni por Live Nation, la información se viralizó con rapidez en TikTok y X, donde miles de usuarios comenzaron a analizar si los precios estarían al alcance del público local o si marcarían un nuevo récord en conciertos realizados en el país.

Según el listado que circula en plataformas digitales, las entradas para BTS en Lima se distribuirían en diversas zonas con valores que van desde opciones premium hasta alternativas más accesibles. Los precios filtrados serían los siguientes:

Zona VIP con un costo aproximado de USD 1.380 (S/ 4.639).

Purple Zone por USD 1.109 (S/ 3.728)

Entrada General a USD 782 (S/ 2.628)

Lado Este o tribunas a USD 713 (S/ 2.396)

Zona Norte desde USD 132 (S/ 444).

Pese a que las cifras han causado impacto, muchos seguidores señalan que, en comparación con otros mercados de la región, Lima podría resultar una plaza relativamente más económica. En ciudades como São Paulo o Ciudad de México, los boletos premium suelen superar los USD 1.500 e incluso acercarse a los USD 2.000 con cargos adicionales. En tanto, Chile y Argentina manejan precios similares, aunque también por encima del umbral de los mil dólares en las zonas más exclusivas.

Guía de compra de entradas: qué debes tener en cuenta y cómo prepararte

Aunque todavía no se ha confirmado el día exacto de inicio de la venta, todo apunta a que las entradas se adquirirán mediante Ticketmaster Perú u otra plataforma oficial similar, tal como ocurre con los grandes conciertos internacionales. El sistema será completamente en línea e incluirá un proceso de preinscripción y una sala de espera virtual, diseñada para ordenar el ingreso de usuarios y reducir fallas por alta demanda.

¿Cómo comprar las entradas paso a paso?

Crear tu cuenta con anticipación: Regístrate previamente en Ticketmaster Perú e ingresa tus datos personales actualizados, como nombre completo, correo electrónico, documento de identidad y número de contacto. Acceso a la cola virtual: El día del lanzamiento, conéctate con varios minutos de anticipación para ingresar a la fila digital. Cuando el sistema te habilite, tendrás un tiempo limitado para completar la operación. Elección de localidad: Selecciona la zona que prefieras según disponibilidad. El monto mostrado ya contempla los cargos administrativos del servicio. Formas de pago: Se aceptarán tarjetas de crédito o débito autorizadas para compras en línea, además de billeteras digitales como Yape, siempre que estén habilitadas por la plataforma. Validación del ticket: Una vez finalizada la compra, las entradas se reflejarán en tu cuenta de Ticketmaster y posteriormente podrás mostrarlas de forma digital o canjearlas a través de la app Quentro para ingresar al evento.

BTS modifica su calendario en Lima: shows se adelantan y se cancela una fecha

La agenda de BTS en Perú sufrió un cambio inesperado que sorprendió a sus seguidores. La productora oficial confirmó una reprogramación en las presentaciones previstas en Lima, lo que implicó ajustes directos en las fechas anunciadas inicialmente para el esperado regreso de la agrupación surcoreana.