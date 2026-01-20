Wapa.pe
Mr. Peet confiesa su peor momento: se QUEDÓ SIN TALENTOS Y SIN AUSPICIOS en 'A Presión'

Mr. Peet rompe su silencio sobre la salida de figuras de A Presión y admite que inicia el 2026 sin auspiciadores, pero decidido a seguir luchando. Todos sus talentos se fueron al canal de María Pía Copello.

    Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, decidió hablar sin filtros sobre el momento más complejo que atraviesa su proyecto digital. El periodista deportivo se refirió por primera vez a la salida de Carlos Galván, Julinho y otros rostros históricos de A Presión, además de reconocer públicamente que el 2026 arranca sin auspiciadores, una situación que encendió las alarmas entre sus seguidores.

    Lejos de evadir el tema, el comunicador optó por un mensaje crudo y honesto, en el que recordó sus inicios y dejó en claro que, aunque el panorama es adverso, no piensa rendirse.

    Mr. Peet se pronuncia sobre las salidas de figuras clave de A Presión

    Desde su espacio digital, Arévalo aseguró que las recientes desvinculaciones no lo han desestabilizado emocionalmente, pese al impacto que han tenido en el público. Según explicó, ya ha vivido escenarios similares y confía en su experiencia para reconstruir el proyecto desde cero.

    “Tranquilo, cálmate. Yo sé cómo darle vuelta a esta vaina. No tengo un sol, no tengo un sol, pero estoy más tranquilo que la put***. Sin un sol empecé. Y hoy volvemos a cero, pero con un soporte importante que es la gente. Cuando nosotros arrancamos esto después de 'FOX Radio', con Carlos Álvarez nos reunimos y ustedes ya saben la historia (…)”.

    El periodista también recordó cómo nació A Presión, cuando no contaban con respaldo económico ni grandes marcas, pero sí con convicción y una visión clara.

    “Sin un mango en el bolsillo, más que con nuestro último mes pagado de 'FOX' empezamos con esto ('A Presión'). ¿Ustedes saben cuál era el auspiciador que más pagaba? WVE me pagaba 400 soles mensuales y juntábamos para el mes y a las justas llegábamos a los 1,100 o 1,200 y lo dividimos entre tres. Así empezamos y con una mentalidad siempre en grande. Así empezamos”.

    La dura confesión sobre los auspiciadores para el 2026

    Uno de los momentos más sensibles de su mensaje llegó cuando Arévalo reconoció que, a diferencia de otros años, hoy no cuenta con respaldo comercial que le permita planificar a largo plazo o asegurar la continuidad de su equipo.

    “No tengo auspicio para 'A presión'. A diferencia de otros años, en los que en noviembre ya sabía con qué auspiciador iba a contar y eso me permitía conversar con distintos protagonistas de algún medio, hoy no tengo ni cómo asegurar continuidad de nadie ni tengo cómo invitar a alguien”.

    Pese a este escenario, Mr. Peet reafirmó su carácter competitivo y su decisión de seguir apostando por el proyecto que él mismo construyó, incluso rechazando propuestas externas.

    “Yo soy un luchador de la vida, yo les voy a decir algo, yo he dejado de aceptar tres ofertas porque me voy a quedar con 'A Presión' y me encanta pelear en desventaja, en todo sentido. Me encanta medirme con los aventajados. Me encanta y siempre salgo ganando. Yo gano siempre”.

    El mensaje, cargado de franqueza y emotividad, fue recibido con muestras de apoyo por parte de su comunidad, que ahora espera ver cómo el periodista vuelve a reinventarse en uno de los momentos más retadores de su carrera.

