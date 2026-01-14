Melanie Martínez IRRECONOCIBLE impacta con radical transformación tras someterse a una manga gástrica

Melanie Martínez volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras aparecer con una imagen totalmente renovada. La cantante peruana, también conocida por su relación pasada con Christian Domínguez, sorprendió a sus seguidores al mostrarse visiblemente distinta luego de someterse a una cirugía de manga gástrica y apostar por un drástico cambio de look. Esta transformación no pasó inadvertida y generó múltiples reacciones en plataformas como TikTok e Instagram.

En los últimos meses, el nombre de la madre de Camila volvió a ocupar titulares debido a los conflictos mediáticos con Christian Domínguez, especialmente vinculados a temas de crianza y bienestar de su hija. En medio de este contexto personal complejo, la artista optó por enfocarse en su salud física y emocional, tomando la decisión de someterse a una intervención quirúrgica para la reducción de peso, una elección que ella misma compartió con sus seguidores semanas atrás.

La propia Melanie reveló que, pocos días después de haberse realizado la manga gástrica, ya había perdido 10 kilos, un resultado que calificó como positivo y motivador. No obstante, su reciente reaparición pública no solo llamó la atención por el cambio en su figura, sino también por una transformación estética que marcó un punto de quiebre en su imagen. Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, la cantante dejó atrás el característico cabello negro que mantuvo durante años y se mostró con un tono rubio, generando sorpresa inmediata entre sus seguidores.

Usuarios quedan sorprendidos con su cambio de look

“Amé mi cambio de look gracias”, escribió Melanie Martínez en la descripción del video, en el que agradeció al centro de belleza vinculado a Alejandra Baigorria. En las imágenes se la observa sonriente, segura y con una actitud que muchos interpretaron como una señal de empoderamiento personal, tras una etapa marcada por conflictos familiares y constante exposición mediática.