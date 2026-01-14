Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Melanie Martínez IRRECONOCIBLE impacta con radical transformación tras someterse a una manga gástrica

Melanie Martínez, la ex pareja de Christian Domínguez, dejó sorprendidos a sus seguidores al mostrar su transformación física y estética.

    Melanie Martínez IRRECONOCIBLE impacta con radical transformación tras someterse a una manga gástrica
    Melanie Martínez y su radical cambio de look
    Melanie Martínez IRRECONOCIBLE impacta con radical transformación tras someterse a una manga gástrica

    Melanie Martínez volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras aparecer con una imagen totalmente renovada. La cantante peruana, también conocida por su relación pasada con Christian Domínguez, sorprendió a sus seguidores al mostrarse visiblemente distinta luego de someterse a una cirugía de manga gástrica y apostar por un drástico cambio de look. Esta transformación no pasó inadvertida y generó múltiples reacciones en plataformas como TikTok e Instagram.

    En los últimos meses, el nombre de la madre de Camila volvió a ocupar titulares debido a los conflictos mediáticos con Christian Domínguez, especialmente vinculados a temas de crianza y bienestar de su hija. En medio de este contexto personal complejo, la artista optó por enfocarse en su salud física y emocional, tomando la decisión de someterse a una intervención quirúrgica para la reducción de peso, una elección que ella misma compartió con sus seguidores semanas atrás.

    LEE MÁS: Abel Lobatón se une a Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija Samahara: "Estamos aquí para ayudarla"

    La propia Melanie reveló que, pocos días después de haberse realizado la manga gástrica, ya había perdido 10 kilos, un resultado que calificó como positivo y motivador. No obstante, su reciente reaparición pública no solo llamó la atención por el cambio en su figura, sino también por una transformación estética que marcó un punto de quiebre en su imagen. Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, la cantante dejó atrás el característico cabello negro que mantuvo durante años y se mostró con un tono rubio, generando sorpresa inmediata entre sus seguidores.

    Usuarios quedan sorprendidos con su cambio de look

    “Amé mi cambio de look gracias”, escribió Melanie Martínez en la descripción del video, en el que agradeció al centro de belleza vinculado a Alejandra Baigorria. En las imágenes se la observa sonriente, segura y con una actitud que muchos interpretaron como una señal de empoderamiento personal, tras una etapa marcada por conflictos familiares y constante exposición mediática.

    Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos usuarios manifestaron su apoyo y admiración por la nueva etapa que atraviesa la cantante. “Melanie siempre irradia belleza y elegancia, única”, comentó una seguidora. Otros mensajes resaltaron el proceso emocional detrás del cambio físico, como “Recuperando tu autoestima, qué bueno. Siempre me caíste bien” o “Como el ave fénix, hermosa”, en alusión a un renacer personal. También hubo comentarios dirigidos a su rol como madre, destacando su fortaleza y deseándole bienestar tanto a ella como a su hija Camila.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez IRRECONOCIBLE impacta con radical transformación tras someterse a una manga gástrica
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

