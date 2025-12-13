Wapa.pe
Juan Ichazo comparte video que desmiente a la ‘Nena’ Cubillas y revela que sus hijos sí quieren a Macarena Vélez

Después de que la abogada de Johana Cubillas asegurara que sus hijos no quieren ver a Macarena Vélez, Juan Ichazo difundió un video que lo desmiente.

    ¿La desenmascara? La polémica entre Johana ‘Nena’ Cubillas y Juan Ichazo ha escalado tras difundirse un video donde la joven insultó a Macarena Vélez por acercarse a sus hijos.

    En medio del conflicto, la ‘Nena’ busca mantener distancia entre Macarena y los menores, mientras que su abogada confirmó en Magaly TV que planea divorciarse de Juan Ichazo, siempre que haya un acuerdo previo sobre la pensión de alimentos.

    Juan Ichazo comparte video de sus hijos con Macarena Vélez

    La abogada comentó en el programa de la ‘Urraca’ que los hijos de Johana Cubillas y Juan Ichazo podrían sentirse incómodos con Macarena Vélez, lo que explicaría el reclamo de la ‘Nena’ cuando él fue a recoger a los menores acompañado de su nueva pareja.

    No obstante, Juan Ichazo recurrió a sus historias de Instagram para mostrar la buena relación que mantiene Macarena Vélez con sus hijos, pese a que Johana Cubillas sostuvo que los pequeños no querían ver a la “novia de su padre”.

    “Los amo. Mi conducta está en los hechos, no en los gritos. La mentira necesita repetirse; la verdad, solo sostenerse”, escribió el argentino en el video compartido con sus seguidores, donde se mostró una tarde de diversión entre Macarena Vélez y los dos menores.

    Abogada de Johana Cubillas asegura que los menores no quieren a Macarena

    Este viernes 12 de diciembre, la abogada de Johana Cubillas acudió al programa de Magaly Medina y afirmó de manera tajante que los hijos no desean tener contacto con Macarena Vélez, la actual pareja de Juan Ichazo.

    He visto que ella maneja muy bien la situación con sus hijos, ayer hablé con mi colega y le dije que no venga con su nueva pareja. El hijo mayor no quiere ver a su nueva pareja, no quiere ver a Macarena. El niño habla por sí solo, yo estuve ahí y acá tengo grabaciones de los niños. Ellos dicen: ‘No quiero, con Macarena no quiero’”, expresó durante la entrevista.

    Juan Ichazo comparte video que desmiente a la 'Nena' Cubillas y revela que sus hijos sí quieren a Macarena Vélez
