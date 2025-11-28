¿Un hijo? Pamela Franco y Christian Cueva generan sorpresa al mostrar video inédito que despierta rumoresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Un hijo? Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a acaparar la atención pública tras las recientes acusaciones de Pamela López, quien señaló al futbolista por evitar comunicarse con sus hijos y celebrar su cumpleaños junto a la cantante.
En medio de esta nueva polémica, Franco reapareció en redes sociales con un video que dejó en shock a sus seguidores, reavivando las especulaciones sobre el verdadero estado de su vínculo con el jugador.
Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden con proyecto junto
A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de ‘Alma Bella’ sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que aparece junto al futbolista de Emelec dentro de un estudio de grabación. La publicación causó inmediato alboroto, ya que muchos sospecharon que estarían trabajando en un nuevo tema musical, especialmente tras el éxito que alcanzaron con ‘El Cervecero’.
“Mi gente, atentos al siguiente video”, comentó la cantante antes de mostrar imágenes del aún esposo de Pamela López interpretando lo que sería su próxima canción. Cabe mencionar que, después de subir estas historias, no dio más información, por lo que aún no se sabe cuándo se estrenará este proyecto.
Pamela Franco y su inesperada respuesta sobre embarazo con Cueva
En septiembre del 2025, Pamela Franco generó sorpresa al responder de manera inesperada a los comentarios que la relacionaban con un posible embarazo junto a Christian Cueva. Mediante sus redes sociales, la cantante decidió aclarar los rumores y dejó impactados a sus seguidores con una frase que nadie anticipó: “No estoy embarazada, solo comí pan con chicharrón y tamal”.
Asimismo, la artista aprovechó para precisar cuál es su situación actual con el futbolista. Aunque se especulaba sobre la llegada de un nuevo integrante, Pamela fue clara al afirmar que su prioridad absoluta es su carrera. “No estoy embarazada. Fue solo un antojo”, reiteró en Instagram. Si bien no descarta cambios futuros, hoy está completamente enfocada en su camino musical. En conclusión, negó rotundamente estar esperando un hijo de Cueva.