Pamela Franco reapareció en redes con un video inesperado que dejó en shock a sus seguidores y encendió rumores sobre una posible sorpresa junto a Christian Cueva.

¿Un hijo? Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a acaparar la atención pública tras las recientes acusaciones de Pamela López, quien señaló al futbolista por evitar comunicarse con sus hijos y celebrar su cumpleaños junto a la cantante.

En medio de esta nueva polémica, Franco reapareció en redes sociales con un video que dejó en shock a sus seguidores, reavivando las especulaciones sobre el verdadero estado de su vínculo con el jugador.

Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden con proyecto junto

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de ‘Alma Bella’ sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que aparece junto al futbolista de Emelec dentro de un estudio de grabación. La publicación causó inmediato alboroto, ya que muchos sospecharon que estarían trabajando en un nuevo tema musical, especialmente tras el éxito que alcanzaron con ‘El Cervecero’.

“Mi gente, atentos al siguiente video”, comentó la cantante antes de mostrar imágenes del aún esposo de Pamela López interpretando lo que sería su próxima canción. Cabe mencionar que, después de subir estas historias, no dio más información, por lo que aún no se sabe cuándo se estrenará este proyecto.

Pamela Franco y su inesperada respuesta sobre embarazo con Cueva

En septiembre del 2025, Pamela Franco generó sorpresa al responder de manera inesperada a los comentarios que la relacionaban con un posible embarazo junto a Christian Cueva. Mediante sus redes sociales, la cantante decidió aclarar los rumores y dejó impactados a sus seguidores con una frase que nadie anticipó: “No estoy embarazada, solo comí pan con chicharrón y tamal”.