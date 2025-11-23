Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El país amaneció con una noticia que tocó fibras sensibles: el humorista Guillermo Rossini falleció el sábado 22 de noviembre a los 93 años. Aunque todavía no se ha revelado la causa de su partida, la tristeza se hizo sentir rápidamente entre sus seguidores y figuras del entretenimiento que crecieron admirando su trabajo.
Renato Rossini revela su vínculo familiar con el recordado cómico
Entre los primeros en pronunciarse estuvo Renato Rossini, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de nostalgia y cariño. En sus historias de Instagram compartió una fotografía donde aparece abrazando al querido artista, acompañada de la frase: "Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú", además de una canción de Óscar D’ León.
Con ese gesto, el actor dejó en claro el lazo familiar que lo unía a Guillermo Rossini, confirmando públicamente que eran tío y sobrino. La revelación generó sorpresa en varios usuarios que pensaban que existía otro tipo de relación o que simplemente no conocían ese parentesco.
Hernán Vidaurre también le dice adiós a su gran maestro
El impacto por la pérdida llegó también a quienes trabajaron a su lado. Hernán Vidaurre, uno de sus compañeros más cercanos, expresó con profundo pesar lo que significó despedirse de él. "Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho. Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a Los Chistosos. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos", señaló con evidente emoción.
La partida de Guillermo Rossini deja un vacío inmenso en la comedia peruana, pero también un legado que permanecerá vivo en cada risa, cada sketch y cada recuerdo que quienes lo admiraron guardarán por siempre.