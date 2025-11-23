Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”

Renato Rossini compartió su tristeza por la partida del actor cómico Guillermo Rossini y no dudó en compartir un último mensaje. ¿Qué parentesco los une?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”
    Guillermo Rossini falleció a los 93 años. | Composición Wapa
    Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”

    El país amaneció con una noticia que tocó fibras sensibles: el humorista Guillermo Rossini falleció el sábado 22 de noviembre a los 93 años. Aunque todavía no se ha revelado la causa de su partida, la tristeza se hizo sentir rápidamente entre sus seguidores y figuras del entretenimiento que crecieron admirando su trabajo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Exproductor de Peluchín EXPONE su verdadero rostro y Sofía Franco asegura: “No hay productor que lo aguente”

    Renato Rossini revela su vínculo familiar con el recordado cómico

    Entre los primeros en pronunciarse estuvo Renato Rossini, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de nostalgia y cariño. En sus historias de Instagram compartió una fotografía donde aparece abrazando al querido artista, acompañada de la frase: "Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú", además de una canción de Óscar D’ León.

    Con ese gesto, el actor dejó en claro el lazo familiar que lo unía a Guillermo Rossini, confirmando públicamente que eran tío y sobrino. La revelación generó sorpresa en varios usuarios que pensaban que existía otro tipo de relación o que simplemente no conocían ese parentesco.

    wapa.pe

    Hernán Vidaurre también le dice adiós a su gran maestro

    El impacto por la pérdida llegó también a quienes trabajaron a su lado. Hernán Vidaurre, uno de sus compañeros más cercanos, expresó con profundo pesar lo que significó despedirse de él. "Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho. Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a Los Chistosos. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos", señaló con evidente emoción.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Mamá de Alejandra Baigorria toma DRÁSTICA decisión tras accidente de su hija Thamara Medina que casi le cuesta la vida

    La partida de Guillermo Rossini deja un vacío inmenso en la comedia peruana, pero también un legado que permanecerá vivo en cada risa, cada sketch y cada recuerdo que quienes lo admiraron guardarán por siempre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Paco Bazán deja clara su postura sobre Susana Alvarado: "No la quiere"

    Mamá de Alejandra Baigorria toma DRÁSTICA decisión tras accidente de su hija Thamara Medina que casi le cuesta la vida

    Josi Martínez denuncia discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales: “No es la primera vez”

    Melissa Lobatón 'explota' contra Jesús Barco y deja ver su verdadera relación tras ruptura con Melissa Klug: "¡Vete! No te soporto"

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Lo más vistos en Farándula

    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país

    Cantantes de Corazón Serrano encaran a conductor ecuatoriano por incómodas preguntas: "Muy morbosa, la verdad"

    Maju Mantilla reaparece tras las disculpas de Gustavo Salcedo y comparte emotivo mensaje: "Una bendición"

    Ely Yutronic se quiebra con desgarradora despedida en ATV antes de dar a luz: “Gracias por acompañarme”

    Said Palao tomó radical decisión en vivo por la renuncia de Ale Baigorria y su partida del país

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;