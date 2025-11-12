Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Pequeño Pez, el fenómeno infantil argentino que conquista Latinoamérica, llega por primera vez al Perú

Evento cultural y musical ayudará a niños peruanos en situación de vulnerabilidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pequeño Pez, el fenómeno infantil argentino que conquista Latinoamérica, llega por primera vez al Perú
    Este show forma parte de su gira iberoamericana, que acaba de culminar con un sold out en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y que continuará por España y México.
    Pequeño Pez, el fenómeno infantil argentino que conquista Latinoamérica, llega por primera vez al Perú

    Con más de 750 millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones con entradas agotadas en Argentina, Uruguay y Chile, el grupo infantil Pequeño Pez llega por primera vez al Perú con un espectáculo que combina música, teatro y valores. La cita será el domingo 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, Surco.

    Durante más de una década, Pequeño Pez ha transformado la forma de conectar con las infancias a través del arte. Con un estilo que fusiona rock, cumbia, reggae, murga y swing, la banda transmite mensajes de empatía, respeto y alegría en cada presentación. Fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires y recientemente firmó con Universal Music Latino, consolidando su expansión internacional.

    wapa.pe

    LEE MÁS: 'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

    Muchas mamás —y también papás— seguramente han escuchado junto a sus hijos canciones como “Chocolate”, “Pez Tiburón” o “Astronauta”, temas que ya suenan en cumpleaños, colegios y plataformas digitales. En Lima, el grupo cantará las canciones de  su más reciente disco “Al Agua Pez”, una propuesta fresca y entrañable que celebra diez años de trayectoria e invita a las familias a redescubrir la imaginación y el juego como formas de aprender juntos.

    Este show forma parte de su gira iberoamericana, que acaba de culminar con un sold out en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y que continuará por España y México. Su llegada al Perú promete una tarde mágica, llena de música en vivo, títeres, teatro y diversión para grandes y chicos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Chola Chabuca es la reina del rating del fin de semana: ¿Cuántos puntos hizo?

    Un show con propósito

    Más allá del espectáculo, esta visita también tiene un propósito solidario. Un porcentaje de la recaudación será destinado a la campaña navideña de Perú Pendiente, organización sin fines de lucro que trabaja desde hace más de doce años para reducir las brechas sociales en el país. A través de esta alianza, cada entrada comprada se convierte en un regalo compartido: al asistir al espectáculo, las familias no solo disfrutarán de una experiencia inolvidable, sino que también harán posible que niños en situación de vulnerabilidad reciban juguetes, abrigo y alimentos esta Navidad. Las entradas ya están disponibles en la web de Teleticket.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pequeño Pez, el fenómeno infantil argentino que conquista Latinoamérica, llega por primera vez al Perú
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ex de Paco Bazán lo DEMANDA tras acusarlo de INCUMPLIMIENTO de pensión de alimentos: "Estoy pidiéndole que cumpla"

    Mávila Huertas sorprende al CONFIRMAR que SE RECONCILIÓ con Roberto Reátegui tras 12 años separados: "Estoy muy contenta"

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Alejandra Baigorria impactada al descubrir que hija de Said Palao encontró chat con otra mujer

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"

    Melissa Klug reacciona con duro mensaje a sus hijas tras incómoda escena de Gianella Marquina en plena vía pública: "¿Te sientes orgullosa?"

    Laura Spoya reacciona ante ampay de su exesposo con productora Pati Lorena tras tildarla de infiel: "Igual que a todos"

    Said Palao LE RECLAMA a su hija por mostrarle CHAT CON OTRA MUJER a Alejandra Baigorria: "Me acusaste"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;