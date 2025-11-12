Pequeño Pez, el fenómeno infantil argentino que conquista Latinoamérica, llega por primera vez al Perú

Este show forma parte de su gira iberoamericana, que acaba de culminar con un sold out en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y que continuará por España y México.

Con más de 750 millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones con entradas agotadas en Argentina, Uruguay y Chile, el grupo infantil Pequeño Pez llega por primera vez al Perú con un espectáculo que combina música, teatro y valores. La cita será el domingo 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, Surco.

Durante más de una década, Pequeño Pez ha transformado la forma de conectar con las infancias a través del arte. Con un estilo que fusiona rock, cumbia, reggae, murga y swing, la banda transmite mensajes de empatía, respeto y alegría en cada presentación. Fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires y recientemente firmó con Universal Music Latino, consolidando su expansión internacional.

Muchas mamás —y también papás— seguramente han escuchado junto a sus hijos canciones como “Chocolate”, “Pez Tiburón” o “Astronauta”, temas que ya suenan en cumpleaños, colegios y plataformas digitales. En Lima, el grupo cantará las canciones de su más reciente disco “Al Agua Pez”, una propuesta fresca y entrañable que celebra diez años de trayectoria e invita a las familias a redescubrir la imaginación y el juego como formas de aprender juntos.

Este show forma parte de su gira iberoamericana, que acaba de culminar con un sold out en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y que continuará por España y México. Su llegada al Perú promete una tarde mágica, llena de música en vivo, títeres, teatro y diversión para grandes y chicos.

Un show con propósito