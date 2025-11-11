Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Chola Chabuca es la reina del rating del fin de semana: ¿Cuántos puntos hizo?



    
    Con el Reventonazo y Esta Noche superó ampliamente a la competencia.
    

    La Chola Chabuca agita las polleras y agradece al público por el respaldo para sus programas sabatinos que se convirtieron en los más vistos del fin de semana; pues el 'Reventonazo' alcanzó 12.5 puntos y 'Esta Noche' obtuvo 11.7 puntos; y así han logrado doblar en cifras a 'Yo soy' y triplicar a 'JB en ATV'.

    "Me siento muy feliz por el respaldo, el apoyo y la respuesta positiva del público para el Reventonazo y Esta Noche. Nosotros somos un equipo que trabajamos pensando en llevar cada sábado el mejor entretenimiento a las familias", señaló Ernesto Pimentel.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Pamela López arremete contra Pamela Franco tras insinuar que se metió con hombres casados: "Toda su vida será clandestina"

    El 'Reventonazo' tuvo 12.5 puntos de rating con un programa donde estuvieron como invitados Yiddá Eslava, Dina Páucar, el elenco de Luz de Luna y los exintegrantes de Son del Duke. Luego, el espacio 'Esta Noche' contó con la presencia de 'Corazón Serrano' y Dilbert Aguilar y registró 11.7 puntos. Esto superó a la competencia, pues 'Yo soy' tuvo 6.8 puntos y 'JB en ATV' apenas 4.1 puntos.

    "Como siempre he comentado, el éxito le pertenece a todo el equipo; pues tanto los artistas y los técnicos son piezas fundamentales para poder hacer un buen programa. Este año 2025 hemos competido con franquicias internacionales como 'El gran chef' y no nos han superado", añadió Ernesto Pimentel.

    En este 2025 lanzó el programa 'Esta Noche' donde han desfilado diversas figuras de nuestra música como Bartola, Lucía de la Cruz, Daniela Darcourt, Marisol, Josimar y muchos más, con una propuesta diferente y que ha gustado al público.

    "'Esta Noche' empezó como un programa que saldría solo por una temporada de tres meses, y se ha ido ampliando a pedido de América Televisión durante todo este año y que ha sido líder en su horario", agregó el conductor.

    SOBRE EL AUTOR:
    
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

