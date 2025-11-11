Chola Chabuca es la reina del rating del fin de semana: ¿Cuántos puntos hizo?

La Chola Chabuca celebra el apoyo del público, destacando el éxito de sus programas sabatinos ' Reventonazo ' y 'Esta Noche', que han alcanzado altos ratings de 12.5 y 11.7 puntos, respectivamente.

La Chola Chabuca agita las polleras y agradece al público por el respaldo para sus programas sabatinos que se convirtieron en los más vistos del fin de semana; pues el 'Reventonazo' alcanzó 12.5 puntos y 'Esta Noche' obtuvo 11.7 puntos; y así han logrado doblar en cifras a 'Yo soy' y triplicar a 'JB en ATV'.

"Me siento muy feliz por el respaldo, el apoyo y la respuesta positiva del público para el Reventonazo y Esta Noche. Nosotros somos un equipo que trabajamos pensando en llevar cada sábado el mejor entretenimiento a las familias", señaló Ernesto Pimentel.

El 'Reventonazo' tuvo 12.5 puntos de rating con un programa donde estuvieron como invitados Yiddá Eslava, Dina Páucar, el elenco de Luz de Luna y los exintegrantes de Son del Duke. Luego, el espacio 'Esta Noche' contó con la presencia de 'Corazón Serrano' y Dilbert Aguilar y registró 11.7 puntos. Esto superó a la competencia, pues 'Yo soy' tuvo 6.8 puntos y 'JB en ATV' apenas 4.1 puntos.

"Como siempre he comentado, el éxito le pertenece a todo el equipo; pues tanto los artistas y los técnicos son piezas fundamentales para poder hacer un buen programa. Este año 2025 hemos competido con franquicias internacionales como 'El gran chef' y no nos han superado", añadió Ernesto Pimentel.

En este 2025 lanzó el programa 'Esta Noche' donde han desfilado diversas figuras de nuestra música como Bartola, Lucía de la Cruz, Daniela Darcourt, Marisol, Josimar y muchos más, con una propuesta diferente y que ha gustado al público.