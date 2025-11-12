Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Pati Lorena rompe su silencio y responde CON TODO a Laura Spoya: "Laurita, no pierdas tu tiempo"

¡Le lanzó tremendo misil! Pati Lorena responde a Laura Spoya tras polémico ampay con Brian Rullán: "Laurita, ocúpate en tu trabajo, no va a pasar nada".

    Pati Lorena rompe su silencio y responde CON TODO a Laura Spoya: “Laurita, no pierdas tu tiempo”
    Pati Lorena dio detalles de la reunión con Brian Rullan. | Composición Wapa
    Pati Lorena rompe su silencio y responde CON TODO a Laura Spoya: “Laurita, no pierdas tu tiempo”

    La polémica entre Pati Lorena y Laura Spoya sigue dando de qué hablar. Luego de que el portal Instarándula difundiera imágenes de la exproductora reunida con Brian Rullán, exesposo de la modelo, la también creadora de contenido decidió responder desde el programa digital Eso háblalo, donde lanzó un contundente mensaje que encendió las redes.

    Pati Lorena se pronuncia tras reunión con Brian Rullán

    Durante la reciente edición de Eso háblalo, Pati Lorena abordó las críticas surgidas tras su encuentro con Brian Rullán. Fiel a su estilo directo, aclaró que no tiene intención de dañar a nadie y que mantuvo la discreción por respeto a la familia del empresario.

    wapa.pe

    “Si hablo lo que conversé con él estaría haciéndole daño a su familia y no lo voy a hacer. Brian me pidió que por favor no hablara de ella y lo he respetado”, sostuvo.

    Además, la exproductora destacó la madurez y compromiso de Rullán con sus hijos, elogiando su forma de afrontar la vida tras su separación.

    “Yo creo que él está más enfocado en sus hijos ahora, de lo que pude hablar, es un hombre inteligente y mira para adelante, trabajador. Me pareció un buen padre y eso lo respeto. No voy a decir más”, agregó.

    Laura Spoya responde y niega infidelidad

    Antes de las declaraciones de Pati, Laura Spoya había decidido poner punto final a las especulaciones. En conversación con Instarándula, la exMiss Perú fue tajante al negar cualquier tipo de engaño durante su matrimonio.

    “Mi separación jamás fue por una infidelidad. Niego rotundamente las afirmaciones de la señora sin oficio. Es todo lo que diré. La misma incógnita que esa reunión también la tengo yo. No tengo tiempo para tonterías”, señaló.

    Sus palabras marcaron distancia de la controversia, aunque dejaron claro su malestar por las insinuaciones en redes sociales.

    wapa.pe

    Pati Lorena desafía carta notarial de Laura Spoya

    Tras las declaraciones de Spoya, quien insinuó que podría enviarle una carta notarial, Pati Lorena respondió con tono desafiante. Según explicó, sus contenidos cuentan con asesoría legal y no teme enfrentar acciones judiciales.

    wapa.pe

    “No tengo por qué arrugar, no tengo miedo a nada. Todos mis videos los hago con la aprobación de un abogado, no tengo ningún problema. Ella podrá mandar las cartas notariales que quiera, pero no creo que haya un notario que se preste para un juego tan estúpido”, afirmó.

    Finalmente, la exproductora envió un mensaje directo a la modelo: “Laurita, ocúpate en tu programa y trabajo, no pierdas tiempo porque no va a pasar nada”, concluyó.

    Pati Lorena rompe su silencio y responde CON TODO a Laura Spoya: “Laurita, no pierdas tu tiempo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

