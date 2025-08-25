Pati Lorena contestó a Laura Spoya , luego de que esta le sugiriera que se dedique a hacer algo en lugar de difundir chismes sin pruebas.

Pati Lorena decidió pronunciarse luego de que Laura Spoya la criticara públicamente al insinuar que sus comentarios en redes sociales no eran confiables, en especial tras afirmar que Maju Mantilla desconocía que su esposo anunciaría la separación.

“Ella saca sus historias debajo de la cama porque la señora no tiene nada que hacer en esa casa. Póngase a hacer algo. Y nos hacemos virales así. Seguro a mí me tiene bloqueada. Imagínense si nos guiáramos por cada cosa que ha dicho Pati Lorena", expresó Spoya.

Ante ello, Lorena le respondió directamente: “Luego dice que la tengo bloqueada, por su puesto que te tengo bloqueada y es por dos cosas: no soporto las mentirosas ni las lambisconas como tú, lambiscona de Jessica Newton”.

Incluso la calificó de “títere de directora del Miss Perú”. “Salías como perro con metralleta a defenderla a tu jefa, a tu imagen y semejanza. Par de aggg”, añadió.

Posteriormente, mostró evidencias para desmentir a Spoya, quien había señalado que durante la ceremonia del Miss Perú no tuvo asiento fijo y que su discurso fue improvisado a último momento.

“Mentirosa, sentada en primera fila estabas, pedazo de zopenca, desgarbada, pizpireta (…) tú fuiste la que no quería grabar tus últimas palabras, te hacías de rogar. La engreída esta no quería grabar, no se miente, hay gente que se acuerda lo que estoy diciendo”, comentó Lorena.

Le recordó su matrimonio fallido

Además, la periodista recalcó que, a diferencia de lo que Spoya le sugirió, su tiempo está ocupado. Así se lo dejó claro luego de que la conductora le dijera que se pusiera a “hacer algo”.