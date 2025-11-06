Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"

Melanie Martínez presentó una denuncia contra los padres de Christian Domínguez por los polémicos mensajes que enviaron a su nieta mayor, Camila, luego de que la joven realizara transmisiones en vivo en las que acusaba al cantante de ser un mal padre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"
    Papás de Christian Domínguez y chats filtrados
    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"

    Janet Barboza sorprendió al revelar que Melanie Martínez denunció a los padres de Christian Domínguez por presunta violencia contra su hija mayor, quien acusó a su padre de ser ausente y no hablarle desde hace cuatro meses.

    Todo ocurrió luego de que los abuelos de la adolescente intentaran interceder por el cantante tras las transmisiones en vivo en las que ella lo criticó, enviándole mensajes que fueron calificados como manipuladores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija de Christian Domínguez terminó mal tras encuentro cara a cara de sus padres: "Salió muy mal"

    Exponen los mensajes que los padres de Christian Domínguez enviaron a su nieta

    Después de que se conociera la denuncia de Christian Domínguez contra Melanie Martínez por presunta violencia psicológica hacia su hija al exponerla públicamente, Janet Barboza presentó los supuestos chats que los padres del cantante habrían tenido con la joven de 16 años para defenderlo.

    Según lo relatado, los mensajes de los abuelos terminaron empeorando la situación, ya que expresaron frases que la afectaron emocionalmente. “Denuncia la madre de que los abuelos le mandaron unos WhatsApps a su hija increpándole que qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba exponiendo esta relación con su padre y el abuelo dijo 'me quieres matar de un infarto', lo mismo hizo la abuela, la abuela le dice 'hijita, qué estás haciendo mira que tu padre…', va la madre y los denuncia en la comisaría", explicó la conductora de América Hoy, citando a una fuente cercana al caso.

    Asimismo, se conoció que la adolescente no la pasó bien tras la audiencia con sus padres. “Hoy estuvieron frente a frente y los detalles no lo han comentado ninguno de los dos. Sin embargo, nos comentó Melanie Martínez que su hija salió muy mal de esta confrontación, se sintió muy mal. Se ha ido a su casa a descansar evidentemente”, señaló Magaly Medina.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre

    Hija de Christian Domínguez terminó mal tras encuentro cara a cara de sus padres: "Salió muy mal"

    Pamela Franco presenta con emoción a su “segunda hija” y la llena de lujosos regalos

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Natalia Segura sufre las secuelas de una operación de más de 6 horas

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Bacigalupo impacta en presentación del Miss Universo 2025: así dejó en alto al Perú

    Cortan programa de EVDLV por fuerte crisis de Leslie Moscoso al confesar el terrible episodio que vivió su hija

    Anelhí se 'burla' de Pamela López tras prohibición de hablar de Cueva: "Hablar de él era dinero fácil, ahora tendrá que sudarla"

    Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

    Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez con su nueva novia tras su separación de su esposa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;