Melanie Martínez presentó una denuncia contra los padres de Christian Domínguez por los polémicos mensajes que enviaron a su nieta mayor, Camila, luego de que la joven realizara transmisiones en vivo en las que acusaba al cantante de ser un mal padre.

Janet Barboza sorprendió al revelar que Melanie Martínez denunció a los padres de Christian Domínguez por presunta violencia contra su hija mayor, quien acusó a su padre de ser ausente y no hablarle desde hace cuatro meses.

Todo ocurrió luego de que los abuelos de la adolescente intentaran interceder por el cantante tras las transmisiones en vivo en las que ella lo criticó, enviándole mensajes que fueron calificados como manipuladores.

Exponen los mensajes que los padres de Christian Domínguez enviaron a su nieta

Después de que se conociera la denuncia de Christian Domínguez contra Melanie Martínez por presunta violencia psicológica hacia su hija al exponerla públicamente, Janet Barboza presentó los supuestos chats que los padres del cantante habrían tenido con la joven de 16 años para defenderlo.

Según lo relatado, los mensajes de los abuelos terminaron empeorando la situación, ya que expresaron frases que la afectaron emocionalmente. “Denuncia la madre de que los abuelos le mandaron unos WhatsApps a su hija increpándole que qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba exponiendo esta relación con su padre y el abuelo dijo 'me quieres matar de un infarto', lo mismo hizo la abuela, la abuela le dice 'hijita, qué estás haciendo mira que tu padre…', va la madre y los denuncia en la comisaría", explicó la conductora de América Hoy, citando a una fuente cercana al caso.