Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono
¡Se indignó! El productor y presentador de televisión Ricardo Morán apareció vía telefónica en el programa ‘Arriba Mi Gente’ para dejar en claro su posición acerca del espacio ‘Yo Casi Soy’. Un sketch que forma parte del magazine matutino.
En el espacio ‘Yo Casi Soy’ llegan artistas que no fueron elegidos en el programa de imitación ‘Yo Soy’ para seguir buscando la tan ansiada fama, representando a su cantante elegido. Sin embargo; este nuevo formato no fue del agrado de Ricardo Morán. ¿Qué fue lo que dijo?
Ricardo Morán pierde los papeles EN VIVO por ‘Yo Casi Soy’
Ricardo Morán llamó EN VIVO para mostrar su rechazo al espacio, resaltando que lo tomó por sorpresa, calificando incluso de ‘pobres personas’ a los intérpretes. Dichas declaraciones generaron sorpresa a los asistentes y más a Santi Lesmes, quien estaba conduciendo.
“Tú, estás no sé con qué objetivo o con que propósito trayéndolos nuevamente al aire haciéndolos pasar otra vez por esta experiencia traumática. Escúchame bien Santi Lesmes, esta experiencia traumática de volverlos a poner en pantalla cuando ya se les dijo que no son”.
Pero estas no fueron todas sus palabras, el productor de Latina siguió atacando al espacio:
“Por otro lado, con qué derecho, con qué autoridad pericoteas así, te vas por los costados y traes a nuestros exparticipantes para hacer una parodia a nuestro digno trabajo”.
¿Fue una broma por parte de Ricardo Morán?
A pesar que ninguno de los asistentes resaltó que todo fue una broma por parte de Ricardo Morán, muchos creen que fue el estilo de humor del conductor.