Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono

Ricardo Morán se mostró bastante indignado por ver a los participantes en otro espacio en Latina. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono
    Ricardo Moran pierde los papeles EN VIVO con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono: "¿Con que derecho te traes a nuestros ex participantes?" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono

    ¡Se indignó! El productor y presentador de televisión Ricardo Morán apareció vía telefónica en el programa ‘Arriba Mi Gente’ para dejar en claro su posición acerca del espacio ‘Yo Casi Soy’. Un sketch que forma parte del magazine matutino.

    En el espacio ‘Yo Casi Soy’ llegan artistas que no fueron elegidos en el programa de imitación ‘Yo Soy’ para seguir buscando la tan ansiada fama, representando a su cantante elegido. Sin embargo; este nuevo formato no fue del agrado de Ricardo Morán. ¿Qué fue lo que dijo?

    Ricardo Morán pierde los papeles EN VIVO por ‘Yo Casi Soy’

    Ricardo Morán llamó EN VIVO para mostrar su rechazo al espacio, resaltando que lo tomó por sorpresa, calificando incluso de ‘pobres personas’ a los intérpretes. Dichas declaraciones generaron sorpresa a los asistentes y más a Santi Lesmes, quien estaba conduciendo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Ricardo Morán habría desatado furia entre auspiciadores por menospreciar a joven creyente de Dios

    “Tú, estás no sé con qué objetivo o con que propósito trayéndolos nuevamente al aire haciéndolos pasar otra vez por esta experiencia traumática. Escúchame bien Santi Lesmes, esta experiencia traumática de volverlos a poner en pantalla cuando ya se les dijo que no son”.

    Pero estas no fueron todas sus palabras, el productor de Latina siguió atacando al espacio:

    “Por otro lado, con qué derecho, con qué autoridad pericoteas así, te vas por los costados y traes a nuestros exparticipantes para hacer una parodia a nuestro digno trabajo”.

    ¿Fue una broma por parte de Ricardo Morán?

    A pesar que ninguno de los asistentes resaltó que todo fue una broma por parte de Ricardo Morán, muchos creen que fue el estilo de humor del conductor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Korina Rivadeneira sorprende al revelar a qué se dedica su padre en Venezuela: "Para él no existen imposibles"

    Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono

    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"

    Hija de Christian Domínguez terminó mal tras encuentro cara a cara de sus padres: "Salió muy mal"

    Christian Domínguez sorprendió al enviar varios miles de soles a su ex Melanie Martínez

    Lo más vistos en Farándula

    Xiomy Kanashiro se quiebra al confesar la dura enfermedad que vivió su hermana menor: “Todo lo hago por ella”

    Anelhí 'aconseja' a Pamela López tras prohibición de hablar de Cueva: "Hablar de él era dinero fácil, ahora tendrá que sudarla"

    Ana Siucho sorprende con acercamiento y cariñoso mensaje para Elías Brito tras ampay de Edison Flores: "Te quiero"

    ¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro y quiénes son las madres de sus herederos?

    Christian Domínguez presenta más de 10 pruebas contra Melanie Martínez por presunta violencia hacia su hija

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;