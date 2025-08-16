Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Ricardo Morán habría desatado furia entre auspiciadores por menospreciar a joven creyente de Dios

Carlos Orozco mencionó la situación que se estaría viviendo en Latina tras el incidente con el joven que agradeció a Dios en Yo Soy.

    Ricardo Morán habría DESATADO furia entre auspiciadores por menospreciar a joven creyente de Dios, según Orozco | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Latina / La Roro Network
    “Yo Soy” vuelve a la pantalla tras tres años, pero con polémica incluida. El esperado regreso del programa se vio opacado por un incidente que rápidamente se volvió viral: Ricardo Morán interrumpió a un concursante que intentaba agradecer a Dios antes de presentarse en el escenario. La situación generó un intenso debate en redes sociales sobre el respeto a las creencias religiosas. Incluso, el streamer Carlos Orozco señaló que el tema no solo afectó a la audiencia, sino también a los auspiciadores del canal.

    Carlos Orozco revela molestia de auspiciadores

    En su pódcast de YouTube, Ouke, Orozco aseguró que las declaraciones de Morán habrían tenido repercusiones más allá del mundo digital. Según comentó, las marcas que auspician a Latina habrían mostrado su incomodidad ante lo ocurrido y lo habrían hecho saber a los directivos. “Ha llegado la información de que esta polémica no les ha gustado a las marcas que apoyan al canal y que esto ha sido anunciado”, sostuvo.

    El creador de contenido añadió que el caso habría escalado hasta la gerencia del canal. Incluso, mencionó que Eric Jurgensen, gerente general de Latina, habría recibido una llamada de Gisela Valcárcel, aunque no brindó detalles sobre la conversación.

    El episodio que desató críticas y defensas

    El momento en cuestión fue compartido por influencers como Ric La Torre. En el clip, se ve al participante intentando dar gracias a Dios, mientras Morán lo interrumpe en varias oportunidades, exigiendo que diga su nombre y lanzando comentarios irónicos.

    La reacción dividió a la audiencia: mientras algunos señalaron una falta de respeto hacia la fe, otros defendieron el estilo directo y sarcástico del jurado. En medio de la controversia, la actriz Macla Yamada, también en el programa Ouke, recalcó la importancia de la religión en la cultura peruana y advirtió que la actitud de Morán pudo haber tocado un tema particularmente sensible en la sociedad.

    Ricardo Morán habría desatado furia entre auspiciadores por menospreciar a joven creyente de Dios
