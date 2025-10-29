Janet despotrica contra Gustavo Salcedo tras revelar infidelidades de Maju mientras su madre luchaba contra el cáncer

La conductora Janet Barboza expresó su total indignación tras la presencia de Gustavo Salcedo en el velorio de la madre de Maju Mantilla, señalando que el empresario no debió acercarse en un momento tan doloroso para la familia, sobre todo después de haber expuesto públicamente las supuestas infidelidades de la ex Miss Mundo.

Fiel a su estilo directo, Janet manifestó que Salcedo debería cargar con el peso en su conciencia por haber ventilado sus problemas sentimentales justo cuando la madre de Maju atravesaba una dura batalla contra el cáncer.

“No me quiero imaginar… su madre tenía una enfermedad oncológica, su madre sufría de cáncer. Espero que no haya tenido acceso a ver los medios de comunicación porque imaginen ustedes, estando en medio de terapias, quimioterapias y ver los medios de comunicación y de una forma tan terrible ver cómo se humilla a tu hija, se le maltrata, se le acusa de infiel… las defensas en este tipo de enfermedades son importantísimas… eso va a quedar en la conciencia de Gustavo Salcedo porque si la madre de Maju Mantilla tuvo acceso a los medios de comunicación, ver cómo a tu hija la menosprecian… eso debió causarle mucho dolor… eso tiene que haberle causado mucho dolor y, nos guste o no, eso va a quedar en la conciencia de Gustavo Salcedo, papá de los hijos de Maju Mantilla, y son familia eternamente, pero ¿a qué costo?”, expresó la popular ‘Retoquitos’.

Polémica por la presencia de Gustavo Salcedo en el funeral

El empresario decidió acudir al velorio de Elvia García Linares el pasado 28 de octubre, un día después de su fallecimiento. Su asistencia generó gran controversia debido al conflicto público que mantiene con Maju Mantilla tras las acusaciones de infidelidad. Para Janet Barboza, su aparición en el lugar fue inapropiada y fuera de lugar, especialmente considerando el delicado estado de salud en el que se encontraba la madre de la modelo antes de fallecer.

Consecuencias emocionales para Maju Mantilla y su familia

Janet señaló que el daño causado no solo se limita a la exposición mediática, sino también al impacto emocional que esto pudo generar en la familia. Recordó que la madre de Maju, al someterse a tratamientos oncológicos, necesitaba serenidad y apoyo, no verse involucrada en escándalos públicos que podrían haber afectado su estabilidad.

Ethel Pozo también critica a Gustavo Salcedo