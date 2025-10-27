Wapa.pe
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Mariana de la Vega NO CALLA MÁS y revela al fin lo que pasó con Gustavo Salcedo en el hotel Westin

Después de más de un año de rumores, Mariana de la Vega, la mujer captada junto a Gustavo Salcedo, aclaró el motivo de su presencia en el hotel y habló sobre las versiones que la relacionan con el esposo de la exreina de belleza.

    Tras casi dos años de silencio, Mariana de la Vega, la mujer que fue ampayada en 2023 junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, decidió romper su silencio y compartir su versión sobre uno de los escándalos mediáticos más sonados de ese año. A través de mensajes enviados a la producción del programa “América Hoy”, la joven negó de manera tajante haber tenido algún vínculo sentimental con el empresario y esposo de la exreina de belleza.

    “Yo fui a entrenar al Westin con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos”, declaró De la Vega al equipo del programa de América Televisión. Su reaparición se produce justo cuando el tema volvió a generar comentarios, reavivando las dudas sobre lo que realmente ocurrió dentro del conocido hotel limeño.

    Mariana de la Vega confesó si tuvieron un romance

    En su relato, Mariana de la Vega explicó que aquel día asistió al hotel Westin para realizar una rutina de ejercicios junto a Gustavo Salcedo, con quien —según dijo— mantenía una relación únicamente de amistad y entrenamiento deportivo. Detalló que ambos utilizaron las instalaciones del spa y del circuito de piscina como parte de una sesión de crioterapia, aunque ella no pudo completarla por motivos médicos.

    “Nos fuimos al sauna, fuimos al circuito de piscina para hacer crioterapia, pero al final no pude hacer porque no tuve en cuenta que, por la operación que me llegaron a hacer tres días después, no podía meterme al frío”, contó.

    De la Vega señaló que las imágenes difundidas por el programa de espectáculos fueron malinterpretadas y sacadas de contexto, generando una percepción equivocada sobre lo sucedido.

    “He sido víctima de chismes”

    La joven lamentó el impacto que la exposición mediática tuvo en su vida personal y familiar, asegurando que ha sido blanco de rumores infundados.

    “Con mucho respeto te pido que no me involucres más en chismes de los cuales he sido víctima y han causado daño a mí y a mi familia”, manifestó con firmeza.

    El ampay, emitido por el programa “Magaly TV, la firme”, mostró a Mariana de la Vega y Gustavo Salcedo ingresando juntos al hotel Westin, lo que desató una ola de comentarios sobre la estabilidad matrimonial de Maju Mantilla, una de las figuras más queridas de la televisión peruana. No obstante, tanto Gustavo como Maju optaron por mantener el tema en reserva, evitando pronunciamientos públicos sobre el incidente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mariana de la Vega NO CALLA MÁS y revela al fin lo que pasó con Gustavo Salcedo en el hotel Westin
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

