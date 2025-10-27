Álvaro Paz de la Barra anunció en el podcast ‘Recutecu’ que presentará una demanda millonaria contra la periodista y los ejecutivos de ATV , alegando daños morales y perjuicios ocasionados a su familia.

Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina y esposo de Sofía Franco, informó que está a pocas semanas de presentar una demanda judicial contra la periodista Magaly Medina.

Durante una entrevista en el podcast ‘Recutecu’, el también abogado señaló que exigirá una compensación de 30 millones de dólares por los presuntos daños que los reportajes televisivos habrían causado a su entorno familiar.

Aclaró que la acción legal no busca un beneficio económico personal, ya que los fondos serían destinados al INABIF. Asimismo, responsabilizó de manera solidaria a la cadena ATV y a sus directivos por difundir contenido que, según indicó, resulta agraviante.

Álvaro Paz de la Barra vs. Magaly Medina

En su paso por el podcast ‘Recutecu’, Álvaro Paz de la Barra sorprendió con un anuncio que rápidamente generó repercusión mediática. El exalcalde explicó, visiblemente incómodo, las razones que lo habrían llevado a emprender acciones legales contra la periodista Magaly Medina, con quien mantiene una disputa pública desde hace varios años.

“Voy a demandar tanto a ella como a ATV por daños y perjuicios a mi familia, por treinta millones de dólares”, expresó con firmeza. Detalló además que el proceso se iniciará aproximadamente dentro de un mes. Reiteró que no busca fines personales y que, de concretarse una reparación económica, el total sería donado al INABIF, institución que apoya a niños en situación vulnerable.

Los conductores del programa reaccionaron con sorpresa ante la declaración y le consultaron si ya había iniciado algún proceso anterior. Paz de la Barra respondió que hasta el momento no lo había hecho formalmente, aunque precisó que en esta ocasión el trámite se encuentra en su etapa final de preparación legal.

Un conflicto con más de una década de historia

En la conversación, el exburgomaestre afirmó que la periodista mantiene una “animadversión personal” hacia él desde hace más de diez años. Explicó que el origen del enfrentamiento se remonta a un proceso judicial de 2008 o 2010, cuando su estudio jurídico defendió a una magistrada vinculada al caso que llevó a prisión a Magaly Medina.

“Porque la metimos presa, y eso yo me recuerdo”, manifestó con énfasis. Añadió que su padre, quien también integró el equipo legal, fue “contundente” en la defensa de la jueza María Teresa Cabrera durante el trámite de un habeas corpus, lo que, según dijo, habría generado el resentimiento posterior.

“Desde ahí nos tiene una ojeriza. No era algo público en ese momento, pero cuando empecé mi relación con Sofía Franco, el hostigamiento comenzó. Yo lo dejé pasar porque mi esposa y mis hijos me pedían que no respondiera”, relató.