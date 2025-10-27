Hinchas del club Universitario de Deportes se quedaron impactados al darse cuenta que la hija de Jefferson Farfán había celebrado el tricampeonato de la “U”.

Hija de FARFÁN celebra tricampeonato e hinchas de Universitario enloquecen | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Universitario de Deportes se coronó tricampeón del fútbol peruano al vencer 2-1 a ADT, logrando su estrella número 29 y haciendo historia por segunda vez. La emoción fue total, no solo entre los hinchas que viajaron a Tarma, sino también entre aquellos que siguieron el encuentro desde casa.

Una de las más sorprendidas en celebrar fue Maialen Farfán, la hija mayor de Jefferson Farfán, quien compartió en sus historias de Instagram una publicación de Universitario festejando el tricampeonato, lo que generó gran revuelo entre los fanáticos cremas.

Reacción de los hinchas de Universitario ante Maialen Farfán

El gesto de la joven no pasó desapercibido para los seguidores de la U, quienes destacaron que toda la familia Farfán tendría corazón crema, insinuando incluso que el propio Jefferson podría serlo en secreto.

Entre los comentarios más virales se leyeron frases como:

“Dato random: la hija del ídolo de Alianza Lima, Jefferson Farfán, también es tricampeona”, “La verdadera familia Farfán es crema”, “Todos en la familia Farfán son cremas, el único raro es la ‘Foquita’”, y “¿Y si la ‘Foquita’ también es crema?”. Otros, en cambio, se mostraron incrédulos: “Pensé que era fake” o “Solo la ‘Foquita’ es aliancista”.

